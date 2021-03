Nha Trang đề xuất miễn tiền thuê bãi biển

Khánh HòaĐể hỗ trợ doanh nghiệp, UBND TP Nha Trang đề xuất miễn phí thuê bãi biển phục vụ du khách.

Ngày 18/3, ông Ngô Khắc Thinh, Phó phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, cho biết UBND TP Nha Trang đã đề xuất miễn thu tiền thuê mặt bằng đặt dù, ghế trên bãi biển từ đường Trần Phú đến Phạm Văn Đồng của các doanh nghiệp trong năm 2021.

Theo ông Thinh, một năm doanh nghiệp phải trả 2,4 triệu đồng/m2 thuê mặt bằng bãi biển Trần Phú, với mức giá này một khách sạn đường Trần Phú khi thuê hơn 212 m2 bãi biển phải chi hơn 510 triệu đồng/năm. Còn giá thuê bãi biển ven đường Phạm Văn Đồng có giá 720.000 đồng/m2/năm.

"Trong bối cảnh dịch bệnh, mọi người e dè đi du lịch, vắng khách khiến doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức nên việc miễn thu phí trong năm này cũng giúp họ gỡ khó", ông Thinh nói.

Du khách thư giãn trên bãi biển ven đường Trần Phú ngày 18/3. Nhiều ghế, dù được khách sạn, cơ sở kinh doanh đặt dọc bãi biển Trần Phú và Phạm Văn Đồng để phục vụ du khách miễn phí. Một số cơ sở khác kinh doanh dịch vụ này với giá 50.000 đồng/ngày. Ảnh: Xuân Ngọc.

Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch chi hội khách sạn Khánh Hòa, cho hay hơn một năm qua ngành du lịch chỉ hoạt động cầm chừng trong dịch bệnh. Việc UBND TP Nha Trang đề xuất miễn tiền thuê mặt bằng bãi biển cũng một phần nào tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có điều kiện khôi phục, duy trì hoạt động trong lúc chờ du lịch phát triển trở lại.

Hiệp hội khách sạn Khánh Hòa thường xuyên làm việc với các khách sạn, địa điểm tham quan..., tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá khoảng 50% nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn để thu hút khách nội địa, nhất là mùa hè này.

Một góc bãi biển đường Trần Phú nơi thu hút du khách mỗi khi đến Nha Trang. Ảnh: Khoa Trần.

Theo thống kê từ Sở Du lịch, năm 2020 địa phương đón 1,4 triệu lượt khách, giảm 80% so với năm 2019 do ảnh hưởng của Covid-19. Thời gian qua, ngành du lịch tăng cường các hoạt động kích cầu, đưa ra các sản phẩm mới với mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 243% so với năm 2020.

Tỉnh hiện có hơn 1.113 cơ sở lưu trú với hơn 50.000 phòng, trong đó 125 cơ sở quy mô 4-5 sao. Trên địa bản tình có 138 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 22 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, 116 doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách quốc tế.

Xuân Ngọc