Khánh Hòa có thêm hai khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Hai dự án nhà ở xã hội CT-01 và CT-02 thuộc phường Nam Nha Trang, tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, khởi công ngày 12/1, bổ sung hàng nghìn căn cho người thu nhập thấp.

Khu nhà ở xã hội CT-01 (Golden Square Nha Trang) nằm ở đường Võ Văn Kiệt, tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square (đơn vị thành viên của Tập đoàn Alphanam) làm chủ đầu tư.

Dự án được làm trên khu đất rộng hơn một ha, gồm hai khối nhà chung cư cao 15 tầng, diện tích xây dựng mỗi tòa gần 2.300 m2. Công trình sẽ cung cấp khoảng 772 căn hộ, diện tích từ 25-70 m2 mỗi căn; dân số dự kiến gần 2.000 người.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT-01 ở khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Ảnh: Alphanam Group

Còn khu nhà ở xã hội CT-02 (MK Reviera) có vốn đầu tư hơn 1.644 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK làm chủ đầu tư.

Dự án được làm trên khu đất hơn 2 ha, gồm 4 khối tháp cao 15 tầng với 936 căn hộ nhà ở xã hội và khu thương mại - dịch vụ hơn 12.700 m2. Tổng diện tích xây dựng khoảng 101.000 m2, mật độ xây dựng 45%, dân số dự kiến hơn 2.500 người.

Hai khu nhà trên đều được đầu tư xây dựng tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang), thuộc trung tâm TP Nha Trang cũ, cách biển khoảng hơn một km. Hai dự án hướng đến phát triển khu nhà ở xã hội hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động thu nhập thấp tại địa phương. Các công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội CT-02 ở khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Ảnh: MK Riviera

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng cho biết việc giải quyết nhu cầu nhà ở thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tạo sự ổn định, bền vững trong cộng đồng.

Đồng thời, theo ông, UBND tỉnh cần tiếp tục tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu đã được Thủ tướng giao. "Bộ Xây dựng sẽ luôn đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp trong việc thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế", ông Minh nói.

Theo chỉ tiêu được Thủ tướng giao, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành 14.300 căn nhà ở xã hội. Trong đó chỉ tiêu năm 2025 là 2.845 căn, tỉnh đã hoàn thành 2.523 căn (đạt 89%). Năm 2026, tỉnh này được giao phát triển 1.103 căn.

Hôm 9/1, Khánh Hòa khởi công dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2, phường Bắc Nha Trang, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, giúp bổ sung hơn 1.000 căn hộ cho người lao động. Hơn ba tuần trước, dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân tại phường Nam Nha Trang, tổng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng cũng được khởi công, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.500 cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Bùi Toàn