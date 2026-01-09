Khánh Hòa có thêm khu nhà ở xã hội hơn 1.300 tỷ đồng

Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2, phường Bắc Nha Trang, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng được khởi công ngày 9/1, giúp bổ sung hơn 1.000 căn hộ cho người lao động.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng gần 6.900 m2, quy mô 30 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp khoảng 1.062 căn hộ. Khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục tiện ích như trung tâm thương mại, nhà trẻ, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng và khu thể thao.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: Tường Vi

Hưng Phú 2 nằm tại khu vực trung tâm TP Nha Trang cũ, gần chợ Vĩnh Hải, Tháp Bà Ponagar và cách bờ biển Nha Trang (khu vực danh thắng Hòn Chồng) khoảng 800 m.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đang thu hút nhiều dự án khu công nghiệp, dịch vụ, kéo theo lực lượng lao động tăng nhanh, làm gia tăng nhu cầu nhà ở xã hội.

Ông đề nghị chủ đầu tư bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai hiệu quả.

Ba tuần trước, Khánh Hòa cũng khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân tại phường Nam Nha Trang, tổng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 5,58 ha, gồm 8 khối nhà cao 12-15 tầng, trong đó 7 khối nhà ở xã hội với khoảng 1.570 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.500 cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào quý III/2029.

Theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, giai đoạn 2025-2030, tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội.

Bùi Toàn