Ngôi sao Kpop G-Dragon hợp tác một thương hiệu tạo ra mẫu vòng khăn quàng bằng vàng và kim cương, điểm hình hoa cúc.

Khăn quàng bằng vàng, kim cương của G-Dragon Hậu trường chế tác Bandana Royale. Video: Jacob & Co.

Thiết kế Bandana Royale được ngôi sao đặt làm riêng, dựa trên khăn bandana anh hay đeo. Thay vì quàng khăn và đeo vòng cổ, anh kết hợp chúng hai trong một. Mẫu trang sức xa xỉ với 559,3 g vàng 18 karat và 209,7 carat đá quý.

Benjamin Arabov - giám đốc điều hành của thương hiệu Jacob & Co. - nói với Robbreport: "Tác phẩm độc nhất vô nhị này phản ánh thế giới của anh ấy, một thế giới táo bạo, giàu cảm xúc và không ngừng phát triển".

Món đồ có kích thước gần 42 cm, nạm 94,3 carat kim cương trắng (2.061 viên) và 44,8 carat kim cương vàng (857 viên). Nó cũng được tô điểm thêm 54,6 carat đá quý cỡ lớn đủ màu sắc và 10,6 carat đá cỡ nhỏ. Theo Jacob & Co., những viên hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích và tourmaline rực rỡ phản ánh gu thẩm mỹ đa dạng của G-Dragon. Ở trung tâm là hoa cúc nạm đá quý - biểu tượng gắn liền nghệ sĩ. Thiết kế gắn một viên kim cương vàng cắt giác brilliant 5,4 carat, bao quanh là những cánh hoa nạm kim cương nhỏ.

G-Dragon từng đeo chiếc khăn đá quý này tại đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới World Tour Übermensch và tại lễ trao giải Melon Music Awards 2025. Việc luôn phá vỡ các chuẩn mực thời trang đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của các thương hiệu lớn trong suốt hơn 10 năm qua. Anh trở thành đại sứ toàn cầu người châu Á đầu tiên của Chanel năm 2016. Anh cũng từng hợp tác với Comme des Garçons và Nike.

G-Dragon từng nhiều lần đeo thiết kế độc đáo tại các sự kiện ở Hàn Quốc. Ảnh: Instagram Fanplusone_Natsy

Trước món trang sức này, biểu tượng Hàn Quốc từng hợp tác với Jacob & Co., tạo ra một chiếc đồng hồ Astronomia trị giá một triệu USD, cùng bộ sưu tập trang sức Peaceminusone lấy cảm hứng từ hoa cúc G-Daisy. Peaceminusone là thương hiệu thời trang Hàn Quốc do G-Dragon thành lập cùng stylist Gee Eun năm 2016.

G-Dragon, 39 tuổi, tên thật là Kwon Ji Yong, hoạt động âm nhạc từ lúc năm tuổi, được mệnh danh "Ông hoàng Kpop". Anh là thủ lĩnh của nhóm Big Bang suốt 19 năm. Gần hai thập niên, anh luôn tạo sức hút với công chúng châu Á, là người "biến idol Kpop thành nghệ sĩ thực thụ", phá vỡ khuôn mẫu của các nhóm nhạc thần tượng và sáng tác loạt hit như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang.

Tháng 12/2025, trường Truyền thông và Báo chí Annenberg thuộc Đại học Nam California (USC) mở môn học đầu tiên về anh - COMM 400: Crooked Studies of Kpop: The Case of G-Dragon (Nghiên cứu phi chuẩn về Kpop: Trường hợp G-Dragon).

Họa Mi (theo Robbreport)