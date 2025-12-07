Đại học Mỹ mở môn học về G-Dragon

Trường Truyền thông và Báo chí Annenberg thuộc Đại học Nam California (USC) mở môn học đầu tiên về nghệ sĩ Hàn Quốc G-Dragon.

Theo thông báo từ công ty quản lý Galaxy Corporation hôm 5/12, môn "COMM 400: Crooked Studies of Kpop: The Case of G-Dragon" (Nghiên cứu phi chuẩn về Kpop: Trường hợp G-Dragon) sẽ được dạy trong học kỳ mùa xuân năm sau.

G-Dragon trong show diễn thuộc khuôn khổ "G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch]". Ảnh: Galaxy Corporation

Môn học chính khóa bốn tín chỉ này do Giáo sư Lee Hye Jin phụ trách, tập trung phân tích chuyên sâu về G-Dragon - được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và tính sáng tạo nổi bật nhất trong lịch sử Kpop, đồng thời mở ra những diễn ngôn mới về nền âm nhạc Hàn.

Đại diện công ty quản lý của ca sĩ cho biết việc USC đưa môn học vào chương trình đào tạo là sự công nhận về giá trị văn hóa và công nghiệp trong thế giới nghệ thuật của G-Dragon, tương tự khóa học về Beyoncé tại Đại học Yale hay khóa học về Taylor Swift tại Đại học Harvard.

MV 'Untitled' của G-Dragon MV "Untitled" của G-Dragon, đạt hơn 168 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube BIGBANG

G-Dragon 38 tuổi, tên thật là Kwon Ji Yong, được mệnh danh là "Ông hoàng Kpop". Anh làm thực tập sinh từ lúc năm tuổi, ra mắt năm 13 tuổi và là thủ lĩnh của nhóm Big Bang suốt 19 năm. Gần hai thập niên, anh luôn tạo sức hút với công chúng châu Á. Hồi tháng 3, anh tổ chức đêm đầu tiên World Tour Übermensch - chuyến lưu diễn thế giới thứ ba - tại sân vận động Goyang, Gyeonggi-do, Hàn Quốc, hút khoảng 33.000 người. Hôm 8-9/11, hai đêm concert của G-Dragon tại Hưng Yên hút khoảng 100.000 khán giả. Chương trình xếp thứ hai trong chuyến lưu diễn của anh về lượng người xem, chỉ sau show ở Tokyo Dome (Nhật Bản).

Tháng 10, anh nhận huân chương của Chính phủ Hàn Quốc vì đóng góp mở rộng làn sóng Hallyu. Theo JoongAng Ilbo, anh là người "biến idol Kpop thành nghệ sĩ thực thụ", phá vỡ khuôn mẫu của các nhóm nhạc thần tượng và sáng tác loạt hit như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang.

G-Dragon mở đường cho thế hệ idol tự sản xuất, khẳng định cái tôi qua các album solo. Âm nhạc của anh pha trộn hip-hop, rock, điện tử, R&B, cùng các chủ đề nội tâm và nổi loạn, tạo sức hút quốc tế. Giáo sư Kim Heon Sik nhận định anh là nghệ sĩ hiếm hoi vừa sáng tác, sản xuất, vừa xây dựng được thương hiệu riêng đầy sáng tạo.

Trailer giới thiệu "Ubermensch" của G-Dragon Trailer giới thiệu tour diễn toàn cầu "Ubermensch" của G-Dragon. Video: YouTube G-Dragon

Ngoài âm nhạc, G-Dragon được Vogue Korea gọi là "ông hoàng thời trang Kpop", luôn phá vỡ ranh giới giới tính và tạo trend thời trang. Anh là đại sứ toàn cầu của Chanel, xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show lớn. W Korea gọi anh là "biểu tượng vượt mọi giới hạn". Dù từng đối mặt bê bối chất cấm, thời gian nhập ngũ và rời YG Entertainment, G-Dragon vẫn chứng minh sức ảnh hưởng, mở rộng chuẩn mực về những gì một ca sĩ thần tượng có thể đạt được.

Trường Truyền thông và Báo chí USC Annenberg thuộc Đại học Nam California, thành lập năm 1971 với sự hỗ trợ của ông Walter H. Annenberg. Đây là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Mỹ về truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông chiến lược và nghiên cứu truyền thông số. USC Annenberg nổi tiếng với chương trình học gắn liền thực tiễn, các phòng lab hiện đại và mạng lưới kết nối sâu rộng với các hãng truyền thông quốc tế. Hiện trường có khoảng 2.300 sinh viên theo học, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ học giả và chuyên gia.

Cát Tiên (theo Chosun Daily)