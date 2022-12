Khán giả xem 'Avatar 2' đến 3h

Khán giả xếp hàng xem suất khuya bom tấn "Avatar 2" khi phim "cháy" vé ở nhiều cụm rạp lớn tại TP HCM dịp cuối tuần.

Bom tấn của đạo diễn James Cameron khởi chiếu tại Việt Nam hôm 16/12, sau một số suất sớm trước đó một ngày. Đại diện Galaxy Links - đơn vị phát hành - cho biết các buổi chiếu đều có tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% ở các rạp lớn, vượt trội so với nhiều bom tấn trước đó như Avengers: Endgame (2019), Doctor Strange 2 (2022)... Tác phẩm đạt gần 30 tỷ đồng ngày mở màn - cao nhất trong các phim chiếu năm nay trong nước.

Khán giả xếp hàng mua vé "Avatar 2" khuya 16/12 tại TP HCM. Ảnh: Khang Thái

Tại TP HCM, ở nhiều cụm rạp trọng điểm của CGV, BHD, Lotte, phim tạo cơn sốt. Ở rạp CGV (đường Sư Vạn Hạnh, quận 10), khán giả xếp hàng mua vé xem suất 23h40 - trễ nhất trong ngày, kéo dài đến gần 3h với thời lượng phim 192 phút. Dù vậy, ba giờ trước công chiếu, suất này đã lấp đầy với tỷ lệ 90%, chỉ còn một số ghế hàng đầu.

>>> 'Avatar 2': Hình ảnh choáng ngợp, lay động cảm xúc

Ở rạp CGV Landmark 81 (quận Bình Thạnh) - một trong hai rạp tại TP HCM có phòng chiếu IMAX (công nghệ chiếu phim độ phân giải cao, màn ảnh lớn), đại diện cụm rạp cho biết nhiều suất đã kín đến hết cuối tuần. Do sức hút của Avatar 2 phần lớn nằm ở kỹ xảo hình ảnh, những phân đoạn về hệ sinh thái hành tinh Pandora, nhiều fan đặt vé sớm từ hai, ba ngày trước để xem bằng định dạng IMAX. Các suất định dạng 2D cũng bán hết 50% vào ban ngày và lấp kín trong buổi tối - giờ cao điểm.

Khán giả xem phim định dạng 3D tại rạp lớn nhất CGV Vạn Hạnh Mall suất khuya 16/12. Ảnh: Khang Thái

Avatar 2 cũng lấn át suất chiếu của các tác phẩm khác. Tại rạp BHD Thảo Điền (quận 2), bom tấn được bố trí hơn 20 suất mỗi ngày, áp đảo phim hoạt hình Big Trip 2: Special Delivery. Tương tự, ở rạp Lotte Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), hai phim Hạnh phúc máu và Búp bê gọi hồn đều chỉ được xếp một suất, nhường phòng chiếu cho Avatar 2.

Nhiều người cho biết khá chật vật khi săn vé dù đặt lịch sớm. Khán giả Thùy Uyên (23 tuổi, nhân viên văn phòng) đặt trước một ngày song rạp gần kín chỗ. Đi cùng bạn thân - khán giả Thúy Nga, 22 tuổi - nói chọn xem suất 2D vì dễ mua vé hơn, sợ gặp tình trạng nhức mắt nếu coi bằng kính 3D suốt hơn ba tiếng.

Khán giả Thúy Nga (trái) cùng bạn chụp ảnh lưu niệm bên tạo hình phim "Avatar 2". Ảnh: Khang Thái

Tại Hà Nội, các suất chiếu đầu tiên cũng nhanh chóng được đặt. Tối 16/12, tại rạp ở Liễu Giai, khoảng 450 khách xem định dạng IMAX lúc 19h. Một số phải chọn các chỗ ngồi sát màn hình ở hàng A, B để được xem phim sớm với chất lượng hình ảnh cao. Tại rạp ở Nguyễn Chí Thanh, khách xem 2D, 3D rải đều các khung giờ từ 17h20 tới 22h20. Suất chiếu nhiều, khán giả đa phần đặt online từ trước nên không có tình trạng ùn tắc chờ xếp hàng mua vé.

Khán giả xếp hàng xem 'Avatar 2' ở Hà Nội Khán giả nêu cảm nhận về "Avatar 2" sau khi xem tại rạp ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, tối 16/12. Video: Huyền Vũ

Đặng Nga, 25 tuổi, cho biết đã chờ đợi Avatar: The Way of Water nhiều năm, cố gắng sắp xếp xem sớm nhất có thể. "Tôi thích phong cách làm phim của James Cameron, đặc biệt những phim thiên hướng giả tưởng. Phần một đã khiến tôi ấn tượng nên rất nóng lòng xem các cảnh 3D của phần này", khán giả này nói.

Duy Mạnh, 22 tuổi, lên kế hoạch rủ bạn bè đi xem phim từ hồi tháng 7 sau khi nghe tin về lịch chiếu trên mạng. "Với tôi, nội dung Avatar phần một không hấp dẫn. Tuy nhiên, công nghệ 3D và hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ là điều chinh phục khán giả. Ra rạp xem phần hai, tôi không kỳ vọng nhiều về kịch bản, chỉ mong được xem nhiều phân đoạn hình ảnh đẹp", nam khán giả nói.

Trailer chính của 'Avatar 2' Trailer phim "Avatar 2". Video: 20th Century

Avatar 2 được ví như canh bạc tỷ USD của James Cameron. Ông từng nói dự án cần vào top ba hoặc bốn phim ăn khách mọi thời mới hòa vốn, tức phải vượt mốc doanh thu khoảng hai tỷ USD để bắt đầu sinh lời. Phim hiện tạo cơn sốt nhiều nơi trên thế giới. Tại Trung Quốc, doanh thu vé đặt trước vượt 100 triệu nhân dân tệ (14,3 triệu USD sau ba ngày mở bán), trở thành phim cán mốc 100 triệu tệ (qua vé đặt trước) nhanh nhất năm. Ở Việt Nam, sau 48 giờ mở bán sớm, phim có tỷ lệ lấp đầy gần 70% ở các rạp trọng điểm, áp đảo nhiều bom tấn trước đó.

Nhật Đạt - Khang Thái