Khán giả Ukraine chỉ trích 'Emily in Paris 2'

Bộ Văn hóa và nhiều khán giả Ukraine cho rằng nhân vật Petra trong "Emily in Paris" xúc phạm người dân nước này.

Theo CNN, ngày 3/1, Oleksandr Tkachenko - Bộ trưởng Văn hóa Ukraine - gửi thư phàn nàn đến Netflix về mùa hai series Emily in Paris: "Chúng tôi thấy một bức tranh biếm họa về phụ nữ Ukraine và điều đó không thể chấp nhận được. Bộ phim cũng mang tính lăng mạ. Đây là cách người ngoại quốc nghĩ về dân Ukraine sao?".

Nhân vật Petra (phải) do Daria Panchenko trong "Emily in Paris 2". Ảnh: Netflix

Tkachenko gửi thư để chỉ trích cách Netflix xây dựng nhân vật Petra, do nữ diễn viên Daria Panchenko thủ vai. Cô là người nhập cư luôn sợ bị trục xuất về nước. Trong cảnh đi mua sắm với Emily (Lily Collins đóng), nhân vật trộm đồ tại các cửa hàng. Nhiều khán giả cũng nhận xét Petra có gu mặc rất tệ trong phim. Netflix chưa phản hồi thư của Tkachenko.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả Anh cũng không hài lòng series về cách xây dựng nhân vật Alfie (Lucien Laviscount đóng) trong phần hai. "Người Anh không bao giờ cư xử gây khó chịu như vậy", một người dùng Twitter viết.

Series hài của Netflix từng nhiều lần bị khán giả châu Âu chỉ trích vì cách miêu tả châm biếm các nhân vật đa quốc tịch trong phim. Ở phần một, nhiều người Pháp chỉ trích series xúc phạm và chế giễu văn hóa nước này. Một số ý kiến cho rằng phim miêu tả người Pháp "xấu tính, lười biếng và không biết đến khái niệm chung thủy". Trang tin MadmoiZelle viết: "Phim có góc nhìn hạn hẹp về dân Paris như là những kẻ hợm hĩnh đeo túi hàng hiệu Birkin, hút thuốc ngay sau khi ra khỏi phòng gym".

'Emily in Paris' phần hai có 10 tập Trailer "Emily in Paris 2". Video: Netflix

Emily in Paris do Darren Star - người đứng sau thành công của Sex in the City - sản xuất. Phim kể về cô gái tuổi đôi mươi người Mỹ Emily đến Paris công tác trong lĩnh vực quảng cáo thời trang. Tại đây, cô gặp nhiều rắc rối với môi trường sống và những đồng nghiệp mới. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn, tập trung khai thác tiếng cười từ sự khác biệt giữa văn hóa Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Đạt Phan (theo CNN)