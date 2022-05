Khán giả 'phiêu' cùng tiếng hát Khánh Du, Mỹ Hạnh

Sau 5 năm kể từ đêm nhạc Dạ khúc cho tình nhân vào năm 2017, Khánh Du và Mỹ Hạnh mới tái ngộ khán giả trong show tối 6/5. Cả hai là bạn thân, đều nổi danh tại các tụ điểm, phòng trà Sài Gòn thập niên 1990, sau đó ngưng hát một thời gian vì lý do riêng. Mỹ Hạnh định cư ở Mỹ còn Khánh Du ở Cộng hòa Czech. Họ về nước hồi đầu tháng 4, rủ nhau làm đêm nhạc chung. Dù lâu năm trong nghề, cả hai cho biết không tránh được hồi hộp.

Khánh Du hát "Unbreak my heart" Khánh Du hát "Unbreak my heart" (Diane Warren). Video: Hoàng Dung

Khánh Du giữ vững phong độ khi bay bổng qua các sáng tác Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9)... Những năm 1990, chị chiếm lĩnh thị trường nhạc Việt với các bài nhạc ngoại như: My heart will go on, I still belive... Ca sĩ cho biết thời đó chạy show phòng trà liên tục và từng có đĩa bán trên 100.000 bản. Trong đêm nhạc, Khánh Du nhớ lại thời trẻ sôi nổi khi thể hiện bản nhạc ngoại Unbreak my heart với sự hỗ trợ của Mỹ Hạnh. Dưới hàng ghế khán giả, người đẹp Kim Khánh liên tục lắc lư theo giai điệu. "Tôi nín thở lắng nghe hai ca sĩ tự tình. Giọng hát của họ vẫn điêu luyện như ngày nào", diễn viên cho biết.

Mỹ Hạnh hát 'Em ơi Hà Nội phố" Mỹ Hạnh hát "Em ơi, Hà Nội phố" (Phú Quang, thơ: Phan Vũ). Video: Hoàng Dung

Ngoài những bài chuẩn bị trước, Khánh Du hát theo yêu cầu của những fan quen thuộc như Tiếng hát về khuya (Tôn Thất Lập), Sầu khúc mùa đông (Đức Trí). Sau khi Khánh Du thể hiện ca khúc Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), cả khán phòng vỗ tay liên hồi và nhiều tiếng huýt sáo vang lên. Một số người bật lên thành tiếng: "hay quá" khiến ca sĩ xúc động. Khánh Du nói: "Tiếng vỗ tay của mọi người làm trái tim tôi đập nhanh hơn không phải vì cơn đau tim mà vì quá hạnh phúc". Ca sĩ cho biết chị bị bệnh tim lâu năm, hiện thở bằng hai van tim nhân tạo.

Mỹ Hạnh, Khánh Du hát "Thương nhau ngày mưa" Khánh Du, Mỹ Hạnh hát liên khúc "Tuổi xa người - Nhìn những mùa thu đi" (Từ Công Phụng - Trịnh Công Sơn). Video: Hoàng Dung

Bên cạnh đồng nghiệp, Mỹ Hạnh cho biết chị run vì nhiều năm không đụng tới micro, một số ca khúc lần đầu hát, sợ quên lời, ảnh hưởng cảm xúc của người xem. Chị chinh phục khán giả qua nhạc phẩm Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy), Đời đá vàng (Vũ Thành An), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng)... Chị từng đoạt giải nhất cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 1991 và gây ấn tượng với giọng hát trầm, dày, không qua trường lớp đào tạo.

Qua gần ba tiếng, hai nghệ sĩ cùng ban nhạc Hoài Sa đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc với những bản tình ca quen thuộc của Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Trường Sa. Hai ca sĩ cũng dành thời lượng tưởng nhớ Phú Quang - người nhạc sĩ họ từng gắn bó một thời - qua các nhạc phẩm: Đâu phải bởi mùa thu, Em ơi Hà Nội phố. Ca sĩ Khánh Du trong đêm nhạc "Tiếng hát về khuya". Ảnh: Trịnh Quốc Huy Nhiều nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc thích thú trước phong cách trình diễn của hai giọng ca đình đám một thời. Nhạc sĩ Nguyễn Hà nói: "Đêm nhạc mang lại cho tôi cảm xúc khác lạ. Cả hai hát như 'nữ hoàng' nhưng lại có vẻ bối rối như 'Cô bé quàng khăn đỏ'. Tôi thích cách họ trau chuốt, nâng niu giọng hát, cảm nhận nét sâu thẳm của sự từng trải và cao trào của đam mê". Khán giả Minh Thu (45 tuổi, thành phố Thủ Đức) cho biết khi nghe Khánh Du, Mỹ Hạnh làm đêm nhạc, chị thu xếp để có được chiếc vé cùng người thân đến thưởng thức. "Tôi nổi da gà khi nghe Khánh Du hát nhạc phẩm Cô đơn của Nguyễn Ánh 9", chị nói. Trước khi kết thúc đêm nhạc lúc 22h30, Khánh Du và Mỹ Hạnh thay đổi không khí bằng bản phối sôi động theo điệu latin - Hãy để mưa rơi (Nguyễn Kim Tuấn). Nhiều người vẫn nán lại để chụp ảnh kỷ niệm cùng ca sĩ. Nghệ sĩ Mỹ Uyên, diễn viên Ngân Quỳnh, người đẹp Kim Khánh, ca sĩ Kỳ Phương lên sân khấu dành cho hai giọng ca cái ôm đầy tình cảm, chúc mừng họ có đêm nhạc nhiều cảm xúc.