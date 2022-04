Khánh Du: 'Tôi biết ơn chồng'

Ca sĩ về nước thực hiện đêm nhạc Tiếng hát về khuya tại TP HCM, gặp gỡ khán giả sau gần 5 năm vắng sân khấu trong nước. Dịp này, Khánh Du nói về cuộc sống hôn nhân với chồng người Cộng hòa Czech, gắn bó chị gần 20 năm.

- Thời gian vắng bóng, cuộc sống chị thế nào?

- Sau ca phẫu thuật lần hai cách đây vài năm, tôi sống bằng hai van tim nhân tạo hay bị loạn nhịp, phải vào bệnh viện cấp cứu thường xuyên. Có lần, nhịp tim của tôi tăng nhanh đột ngột ở mức 162 nhịp trên phút. Lúc đó, tôi nằm im, nhắm mắt lại không cử động vì sợ dịch chuyển mạch máu sẽ vỡ. Mắt tôi mờ đi, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ra đi như vậy một mình. Bác sĩ nói nếu tôi không xử lý tình huống kịp thời, họ cũng không cứu được. Vì vậy, 5 năm qua, tôi hầu như không đi hát, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình và làm công việc may vá. Lúc rảnh rỗi, tôi luyện giọng và nghe nhạc.

- Tình yêu của bạn đời giúp chị ra sao khi định cư xứ người?

- Trước khi sống với ông xã hiện tại tôi từng đỗ vỡ và có một con trai, anh ấy cũng ly dị và có hai con riêng. Tôi quyết định đến với Vladimir Kubis vì anh chấp nhận việc tôi không thể sinh thêm em bé. Sự thấu hiểu và thông cảm đó khiến tôi thêm vững tin hơn vào tình yêu trong hôn nhân.

Khi tôi theo chồng định cư ở Cộng hòa Czech, tôi được anh chăm sóc tận tình, chu đáo. Anh chăm chỉ làm việc, không để tôi phải lo nghĩ về "cơm áo gạo tiền". Ông xã đăng ký cho tôi học ngoại ngữ bản địa, nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng xung quanh. Biết tôi không đi hát sẽ dễ bị buồn nên anh thường đưa tôi đi du lịch ở nhiều nước châu Âu, chơi golf... Vladimir Kubis khiến tôi thấy thú vị với cuộc sống mới và không còn thời gian để nhớ sân khấu.

Ông xã lo lắng nhiều cho sức khỏe tôi vì bệnh tim có thể tái phát bất cứ lúc nào. Trước mỗi lần tôi lưu diễn, anh đều cùng đi bộ mỗi ngày để trò chuyện như một cách động viên, dặn dò điều cần thiết. Lúc không ở cạnh nhau, cả hai gọi video để cảm thấy luôn kề cận. Anh nhắc nhở tôi phải để tinh thần thoải mái, không để bị căng thẳng dễ lên cơn đau.

- Gần 20 năm chung sống, vợ chồng chị trải qua khó khăn nào?

- Thời gian đầu hôn nhân, chồng tôi gặp khó khăn vì thất bại trong kinh doanh. Lúc đó, ông xã thuê một căn hộ nhỏ và đưa tôi về ở. Mùa đông ở Trung Âu rất lạnh mà chúng tôi không có lò sưởi riêng phải dùng chung lò sưởi của cả tòa nhà. Chiếc bóng đèn thắp sáng cũ và mờ, ông xã không mua mới vì nói nhà của người ta nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Có lần một người bạn đến nhà chơi, tỏ ý chê bai: "Chị Du nổi tiếng đáng ra phải lấy chồng giàu, không ngờ lại ở khu xập xệ đến vậy". Câu nói đó không mảy may tác động gì đến tôi bởi dù khó khăn tài chính, ông xã không để tôi phải thiếu thốn. Tôi lấy anh vì con người anh chứ không phải vì tiền bạc. Sau này, may mắn anh ấy mua được một nhà máy, công việc thuận lợi, kiếm lại được của cải. Ông xã mua một ngôi nhà ở ngoại ô có sân vườn rộng rãi để tôi trồng cây, nuôi chó.

Năm 2013, tôi lên kế hoạch mổ tim lần hai thì bạn đời phát hiện bị bệnh ung thư vòm họng. Tôi gác lại mọi việc để đồng hành, chăm sóc anh điều trị bệnh. Những lúc Vladimir Kubis suy sụp vì đau đớn, tôi vực tinh thần anh bằng cách trò chuyện, cùng đọc sách. Hai vợ chồng đều bệnh tật, nếu như không có sự lạc quan, chúng tôi khó vượt qua giai đoạn đó.

- Điều gì ở ông xã khiến chị trân quý?

- Anh là người mạnh mẽ, tử tế và có kiến thức sâu rộng. Tôi xem anh ấy như một "cuốn từ điển sống", giải đáp mọi thắc mắc của tôi về các lĩnh vực trong cuộc sống. Ví dụ, khi chúng tôi đi nghỉ dưỡng ở khu vực Nam Âu như Tây Ban Nha, Pháp... anh ấy chỉ cho tôi biết vì sao những đất nước ở đây trái cam thường ngọt hơn vùng khác, hay có nhiều loại hoa giấy...

Ngoài ra, anh luôn truyền cho tôi cảm hứng sống tích cực, lạc quan. Tôi nhớ lần sau ca phẫu thuật tim lần hai, thay vì nằm ở phòng hậu phẫu tôi lại vào phòng cấp cứu lần nữa để kích tim do loạn nhịp. Lúc đó tôi rất yếu và muốn bỏ cuộc. Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chồng liền vực dậy tinh thần vợ bằng cách nói chuyện về tương lai của con cái. Anh chia sẻ về kế hoạch cho con trai riêng của tôi đi học lái xe, bảo tôi động viên con hoàn thành học ngoại ngữ, thích nghi với cuộc sống ở Cộng hòa Czech. Anh ấy vẽ ra một tương lai tươi sáng cho chúng tôi. Tôi làm mẹ mà muốn "buông" như vậy thì làm sao là tấm gương cho con cái. Qua cuộc trò chuyện với chồng trên giường bệnh lúc đó, tôi cố gắng chiến đấu.

- Nhìn lại chặng đường thăng trầm, chị có cảm nhận gì?

- Tôi bằng lòng với những gì đang có. Tôi nỗ lực, cống hiến tuổi thanh xuân cho âm nhạc. Thời trẻ, tôi hoạt động ca hát miệt mài, có đêm chạy 14 show phòng trà, kiếm được tiền để đáp ứng nhu cầu bản thân. Giờ, cuộc sống gia đình là điều tuyệt vời nhất tôi nắm được. Tôi luôn tự hào, yêu thương và thấy biết ơn bạn đời.

Tôi thấy những gì mình đạt được quá đủ với một đời người. Tôi không thấy tiếc nuối gì trong quá khứ. Bệnh tim khiến tôi có thể ra đi lúc nào không thể biết được, còn khối ung thư của ông xã tôi đã di căn vào phổi hồi cuối năm ngoái. Bác sĩ tiên lượng anh chỉ sống được vài năm. Vì vậy, tôi và chồng tranh thủ khoảng thời gian quý báu còn lại bên người thân. Ông xã cũng động viên tôi đi hát trở lại.

Khánh Du là giọng ca nổi tiếng cuối thập niên 1990, đắt show ở các phòng trà TP HCM. Với chất giọng khàn và phong cách trình diễn sôi động, ca sĩ từng nổi tiếng với các ca khúc tiếng Anh như Unbreak my heart, My heart will go on... Chị cũng thể hiện thành công nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, Trịnh Công Sơn...