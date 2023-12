Khán giả phẫn nộ vì bệnh án của Châu Hải My bị phát tán

Trung QuốcHàng chục nghìn người yêu cầu xử lý nghiêm vụ hồ sơ bệnh án của diễn viên Châu Hải My bị phát tán.

Theo trang Beijing News tối 13/12, hai người được xác định liên quan sự việc, trong đó một người làm tại bệnh viện ở khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh - nơi Châu Hải My được đưa đến cấp cứu, ngày 11/12. Người còn lại là bạn của nhân viên này.

Phía bệnh viện cho biết nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công việc, chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Châu Hải My tại TP HCM năm 2019. Ảnh: Zhou Haimei Studio

Việc thông tin cá nhân của Châu Hải My bị lan truyền trên Internet làm nhiều khán giả tức giận. Hàng chục nghìn người chỉ trích phía bệnh viện vi phạm đời tư bệnh nhân. Hơn nữa, trong hồ sơ bệnh án, một số chi tiết về cơ thể Châu Hải My khi bất tỉnh được miêu tả cụ thể, khiến khán giả cho rằng việc làm thiếu đạo đức, xâm phạm sự tôn nghiêm của người khác.

Trên Weibo, các khán giả bình luận về sự việc: "Đạo đức nghề nghiệp của họ ở đâu?", "Cần truy cứu trách nhiệm, tránh việc làm tương tự", "Vì lượt like lượt xem mà bây giờ người ta bất chấp đạo đức".

Theo St Headline, người đầu tiên phát hiện Hải My hôn mê là cộng sự của diễn viên. Sáng 11/12, người này thấy Hải My nằm bất tỉnh trên nền nhà tại biệt thự của cô ở Bắc Kinh. Một tuần trước đó, Châu Hải My ho nhiều, tự dùng máy thở oxy tại nhà. Khi được đưa đến bệnh viện, tim của Châu Hải My đã ngừng đập. Tối 12/12, gia đình và công ty quản lý công bố diễn viên qua đời.

Châu Hải My, Huỳnh Nhật Hoa trong "Mạt đại hoàng tôn" Hải My và Huỳnh Nhật Hoa trong "Mạt đại hoàng tôn". Video: Bilibili

Trước đây, Châu Hải My không công khai bệnh tình, sau khi cô qua đời, một số người bạn của diễn viên tiết lộ cô bị Lupus ban đỏ hệ thống, gặp chứng tiểu cầu thấp, hệ miễn dịch kém. Dù vậy, diễn viên nhìn sự việc theo hướng tích cực, năng làm từ thiện đồng thời tận hưởng cuộc sống.

Tối 13/12, viện trưởng một cô nhi viện ở Bắc Kinh tiết lộ diễn viên nhiều năm đóng góp kinh phí cho nơi này, chu cấp kinh phí nuôi nấng, giáo dục một vài em bé. Thi thoảng, cô mang đồ chơi, quần áo ấm, bỉm đến thăm các bé.

Châu Hải My gia nhập làng giải trí năm 1985, sau khi thi Miss Hong Kong, thành danh qua nhiều tác phẩm như Mạt đại hoàng tôn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Đại náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương. Nhiều khán giả châu Á gọi Hải My là "bóng hồng trong mơ" một thời.

Như Anh (theo Bjnews)