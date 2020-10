Khán giả phản đối Đồng Dao đoạt Thị hậu Kim Ưng 2020

Kết quả lễ trao giải Kim Ưng 2020 Nam diễn viên xuất sắc (Thị đế): Nhậm Đạt Hoa (phim Người Macau)

Nữ diễn viên xuất sắc (Thị hậu): Đồng Dao (Đại giang đại hà)

Nam diễn viên được yêu thích nhất: Vương Nhất Bác (Cùng em đi đến đỉnh thế giới)

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Triệu Lệ Dĩnh (Minh Lan truyện)

Đạo diễn xuất sắc: Khổng Sênh (Đại giang đại hà)

Biên kịch xuất sắc: Mã Kế Hồng (Ngoại giao phong vân)

Quay phim xuất sắc: Kinh Hướng (Trường An 12 canh giờ)

Phim truyền hình xuất sắc: Đại giang đại hà, Trường An 12 canh giờ, Hành động phá băng, Minh Lan truyện, Đều rất tốt, Tiểu Hoan Hỷ, Lưu Thiếu Kỳ thành viên Đảng Cộng sản

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Trường An 12 canh giờ

Ca khúc nhạc phim xuất sắc: Vĩnh viễn không quên (phim Những đứa con của Tổ quốc)

Phim hoạt hình truyền hình xuất sắc: Ti Lộ truyền kỳ

Chương trình truyền hình xuất sắc: Đêm hội giao thừa (đài Giang Tô)

Giải Thành tựu trọn đời: Lý Bảo Điền, Trần Đạc, Lưu Hiệu Lễ.