Khán giả đội mưa, thức xuyên đêm chờ nhận vé 'concert quốc gia'

Hà NộiNhiều khán giả bất chấp trời mưa, xếp hàng từ tối hôm trước để chờ nhận vé concert "Việt Nam trong tôi", sáng 21/8.

20h tối 20/8, hàng trăm người tập trung phía trước Nhà hát Lớn, dọc con phố Lê Thánh Tông, ngõ Tràng Tiền. So với buổi sáng cùng ngày, đám đông xếp hàng ngăn nắp, trật tự hơn. Khán giả mang theo quạt, nước, đồ ăn nhẹ, áo mưa, để đợi tới 9h hôm sau - thời điểm ban tổ chức bắt đầu phát vé. Sau vài tiếng, số người đến xếp hàng ngày một đông, lên đến hàng nghìn vào lúc 0h ngày 21/8. Trong đêm, nhiều lần trời đổ mưa nhưng đám đông gần như không rời vị trí. Môt số người mang theo bạt trải, ngả lưng tại chỗ.

Người đến xếp hàng chủ yếu là khán giả trẻ. Một số đã có mặt từ buổi sáng, nhưng chưa nhận được vé. Họ cho biết không muốn bỏ lỡ cơ hội xem một "concert quốc gia" lớn, lại miễn phí. Đêm nhạc sẽ diễn ra ngày 26/8 ở Đông Anh, Hà Nội, quy tụ các ca sĩ như Soobin, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik.

Một nhóm khán giả trước cổng Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo kế hoạch ban đầu, ban tổ chức phát 9.000 vé trong ba ngày, 3.000 vé mỗi ngày. Tuy nhiên, trong buổi sáng đầu tiên, họ tạm dừng hoạt động sau khi phát 1.000 vé, do đám đông hỗn loạn, chen hàng, khiến nhiều người ngất xỉu.

Sau sự cố, êkíp thông báo điều chỉnh quy trình, bổ sung nhân sự kiểm soát. Họ cho biết bố trí năm quầy phát vé ở cửa chính Nhà hát Lớn, đồng thời thiết kế lối vào, lối ra riêng. Các đường vào được ngăn cách bằng rào chắn di động. Êkíp sẽ kiểm tra căn cước công dân bản gốc để tránh trùng lặp thông tin, đảm bảo mỗi khán giả nhận đúng số vé quy định.

Trên mạng xã hội, nhiều người sở hữu những tấm vé đầu tiên đăng bán với giá khoảng 1,5 triệu đồng mỗi chiếc. Một số khán giả từng xếp hàng nhưng không thành công, quyết định chi tiền triệu để có suất xem concert.

Dù việc săn vé khó khăn, mất thời gian, công sức, hàng trăm nghìn khán giả vẫn khao khát có trong tay tấm vé, đặc biệt là sau hiệu ứng của đêm nghệ thuật Tổ quốc trong tim, hút 50.000 người. Họ trao đổi, mua lại từ nhiều nguồn khác nhau. Khảo sát của VnExpress cho thấy, từ ngày 10/8 đến nay, hàng chục hội nhóm "sang nhượng" vé xem các chương trình nghệ thuật miễn phí đã được lập ra, thu hút hàng chục nghìn thành viên.

Từ nay đến Quốc khánh 2/9, nhiều chương trình được khán giả săn đón như: 80 năm Tự hào Việt Nam (sáng 30/8 ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), Việt Nam trong tôi (tối 26/8 tại Đông Anh, Hà Nội), Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam (tối 30/8 ở Cổ Loa, Hà Nội), Vang mãi khúc khải hoàn (tối 2/9 ở Hà Đông, Hà Nội), 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc (tối 1/9) và Dưới ánh sao vàng (tối 2/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình).

Hà Thu