Chi tiền triệu săn vé 'concert quốc gia' miễn phí

Hà NộiChen chúc suốt 7 tiếng trong biển người, thậm chí chứng kiến người ngất xỉu, Lan Anh vẫn không lấy được vé miễn phí, đành tìm mua trên “chợ đen”.

Lan Anh, 28 tuổi ở phường Ba Đình, đã rất mừng khi biết tin ban tổ chức phát vé trực tiếp sự kiện âm nhạc "Việt Nam trong tôi" vào sáng 20/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước cửa Nhà hát Lớn. Cô dự định xếp hàng từ 3h sáng, tin rằng lần này may mắn sẽ mỉm cười vì không gặp cảnh "sập web" như đăng ký online. "Đây là cuộc cạnh tranh công bằng về sức bền, ai đến sớm sẽ có vé", cô nói.

Đến nơi, trước mắt Lan Anh là hàng trăm người đã ngồi chờ từ tối hôm trước. Đám đông ngồi túm tụm, không hàng lối, sẵn sàng chen lên khi có cơ hội.

Nhiều người dân vượt rào trước cửa Nhà hát Lớn để nhận vé chương trình ''Việt Nam trong tôi'' kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng 20/8. Ảnh: Huy Mạnh

Trời càng sáng, dòng người đổ về càng đông và sự hỗn loạn cũng gia tăng. Tiếng gào thét đòi trật tự chìm trong những đợt sóng người dồn ép, xô đẩy nhau về phía cổng phát vé. Nắng nóng cùng cảnh chen lấn khiến một số người ngất xỉu. Nhiều người muốn bỏ về cũng không thể thoát khỏi đám đông.

"9h, ban tổ chức bắt đầu phát vé nhưng chỉ sau khoảng một giờ thông báo dừng, buổi chiều sẽ phát tiếp. Hàng nghìn người đứng sau lưng tôi lúc đó sững sờ", Lan Anh kể. Ở lại đồng nghĩa với việc họ tiếp tục vật vã dưới nắng nóng, còn ra về thì tiếc công sức hơn 7 tiếng chờ đợi.

Cô gái 28 tuổi chọn cách ra về, tìm mua lại vé trên mạng xã hội với giá hơn một triệu đồng.

"Ban tổ chức nên phân luồng, sắp xếp khoa học hơn thay vì để mọi người xếp hàng tự phát, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn như vậy", cô nói.

Lan Anh là một trong khoảng 4.000 người có mặt tại Nhà hát Lớn sáng 20/8. Chương trình dự kiến phát vé trong ba ngày (20-22/8) vào hai khung giờ, với 1.000 vé cho buổi sáng đầu tiên. Mỗi người mang theo căn cước công dân được nhận hai vé.

Kiều Vân, 25 tuổi, ở phường Cầu Giấy cũng nếm trải cảm giác bất lực khi săn vé online các sự kiện mừng Quốc khánh. Dù huy động nhiều thiết bị, cô vẫn không thể truy cập vào link đăng ký concert "Tổ Quốc Trong Tim" sáng 31/7 do hệ thống quá tải. Chỉ 10 phút, trang web thông báo hết vé.

Thất bại, cô đành tìm đến các hội nhóm "chợ đen", nơi vé được rao bán công khai với giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Vân chi 4 triệu đồng mua bốn vé cho gia đình. Tình trạng tương tự lặp lại với sự kiện "Tự hào là người Việt Nam" tối 17/8, Vân cũng chủ động mua vé từ sớm.

"Đây là sự kiện 10 năm có một lần, tôi muốn cả gia đình được tận hưởng trọn vẹn không khí hào hùng trong dịp đại lễ", Vân chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận giải pháp "chợ đen". Thục Anh, 30 tuổi, Hưng Yên cho rằng việc mua bán vé của những sự kiện miễn phí là tiếp tay cho hành vi đầu cơ, trục lợi.

May mắn nhận được vé, Thục Anh từng được một người gạ mua lại với giá 500.000 đồng. Cô bất ngờ khi thấy trên mạng xã hội, giá vé còn bị đẩy lên cao hơn nhiều. "Vé do nhà nước phát miễn phí, không thể trở thành món hàng để trục lợi. Nếu không may mắn, mọi người có thể xem trực tuyến", cô nói.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, từ ngày 10/8 đến nay, hàng chục hội nhóm "sang nhượng" vé xem các chương trình nghệ thuật miễn phí đã được lập ra, thu hút hàng chục nghìn thành viên. Nhóm lớn nhất có hơn 50.000 người, nơi hoạt động mua bán diễn ra công khai và sôi nổi.

Chủ đề này đã tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt. Một bên phản đối kịch liệt, cho rằng hành vi mua bán vé miễn phí tạo ra sự bất công, chiếm đoạt cơ hội của người khác và cần bị xử lý. Phía còn lại thì cho rằng đây là quy luật "thuận mua vừa bán", người không có nhu cầu đi xem nhượng lại cho người cần và nhận một khoản phí là điều bình thường.

"Việc này cũng giống như khi mua vé concert của các nghệ sĩ, luôn có người nhận đặt vé hộ và được trả công, chẳng có gì khác thường. Còn nếu thấy bất công, bạn cứ tự đăng ký hoặc xếp hàng", một người bán vé chia sẻ quan điểm.

Việc mua bán tràn lan cũng khiến nhiều người lầm tưởng đây là sự kiện bán vé. Tuần trước, chị Thùy Dương từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, đã chi tiền mua vé tham dự đêm nhạc 17/8 với giá 800.000 đồng cho vé đứng và hai triệu đồng cho vé ngồi.

"Thấy vé được rao bán công khai, tôi mặc định đây là chương trình mất phí. Vì ở xa đến, tôi vội vàng mua ngay để không bỏ lỡ cơ hội", Dương kể.

Bố mẹ Kiều Vân xem sự kiện âm nhạc Tự hào Việt Nam ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngày 17/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), việc người dân hưởng ứng các sự kiện chào mừng Quốc khánh là biểu hiện đáng quý của lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Các chương trình miễn phí được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được hòa mình vào không khí thiêng liêng của lịch sử.

"Tuy nhiên, hành vi buôn bán vé miễn phí, dù trực tiếp hay trực tuyến là điều cần phải lên án", ông Tú nhận định.

Theo ông, dù việc mua bán vé dựa trên quy luật cung - cầu không mới, nhưng với các chương trình mang tầm vóc quốc gia, có ý nghĩa chính trị và phi lợi nhuận, hành vi trục lợi này là không phù hợp, chưa kể đến nguy cơ lừa đảo khiến người mua mất tiền oan.

Đại diện ban tổ chức sự kiện "Tổ quốc trong tim" hôm 1/8 khẳng định đây là chương trình nghệ thuật hoàn toàn miễn phí, không bán vé dưới mọi hình thức. "Chúng tôi khuyến nghị người dân không bỏ tiền mua vé từ các nguồn trôi nổi. Ban tổ chức đã có công văn gửi lực lượng công an phối hợp xử lý các đối tượng trục lợi từ chương trình", người đại diện cho hay.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn