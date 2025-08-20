Hàng nghìn người xếp hàng nhận vé 'concert quốc gia'

Khoảng 8h, dòng người đứng kín khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ban tổ chức sẽ phát vé hai khung giờ: 9h-11h30, 13h-16h30, trong ba ngày, 20-22/8. Vào buổi sáng đầu tiên, họ cho biết phát 1.000 vé. Mỗi khán giả mang theo căn cước công dân sẽ được phát hai vé. Đêm nhạc quy tụ các ca sĩ như Soobin, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, diễn ra ngày 26/8 ở Đông Anh, Hà Nội.
Khoảng 8h, dòng người đứng kín khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ban tổ chức sẽ phát vé hai khung giờ: 9h-11h30, 13h-16h30, trong ba ngày, 20-22/8. Vào buổi sáng đầu tiên, họ cho biết phát 1.000 vé. Mỗi khán giả mang theo căn cước công dân sẽ được phát hai vé. Đêm nhạc quy tụ các ca sĩ như Soobin, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, diễn ra ngày 26/8 ở Đông Anh, Hà Nội.
Khán giả đến săn vé chủ yếu là người trẻ. Nhiều người cho biết đến từ sáng sớm, tìm chỗ gửi xe để xếp hàng. Lực lượng bảo an liên tục dặn dò khán giả không chen lấn lên khu vực đầu hàng.
9h, khi ban tổ chức bắt đầu phát vé, dòng người phía trên ào ạt xô nhau tiến lên. Lúc này, một số khán giả bỏ về vì nản lòng.
Khán giả đến săn vé chủ yếu là người trẻ. Nhiều người cho biết đến từ sáng sớm, tìm chỗ gửi xe để xếp hàng. Lực lượng bảo an liên tục dặn dò khán giả không chen lấn lên khu vực đầu hàng.
9h, khi ban tổ chức bắt đầu phát vé, dòng người phía trên ào ạt xô nhau tiến lên. Lúc này, một số khán giả bỏ về vì nản lòng.
Một số người ngồi bệt xuống đất do chờ đợi lâu dưới nắng nóng. Ban tổ chức kêu gọi khán giả giãn khoảng cách, không chen lấn, do một số người bị ngất.
Một số người ngồi bệt xuống đất do chờ đợi lâu dưới nắng nóng. Ban tổ chức kêu gọi khán giả giãn khoảng cách, không chen lấn, do một số người bị ngất.
Thảo Vy, Gia Lâm, Hà Nội, có mặt từ 3h, là một trong những người đến sớm nhất. Cô đứng ở những hàng đầu tiên, sớm lấy được một cặp vé.
Thảo Vy, Gia Lâm, Hà Nội, có mặt từ 3h, là một trong những người đến sớm nhất. Cô đứng ở những hàng đầu tiên, sớm lấy được một cặp vé.
Nhóm sinh viên Đại học Luật Hà Nội có mặt từ 23h hôm trước, sớm săn được vé.
Nhóm sinh viên Đại học Luật Hà Nội có mặt từ 23h hôm trước, sớm săn được vé.
9h20, ban tổ chức ngừng phát vé, nhiều người vẫn đứng chờ, trèo lên cổng sắt trước cửa Nhà hát Lớn để quan sát. Ban tổ chức sau đó thông báo qua loa cầm tay, cho biết tập trung sơ cứu một số khán giả bị ngất.
* Tiếp tục cập nhật
9h20, ban tổ chức ngừng phát vé, nhiều người vẫn đứng chờ, trèo lên cổng sắt trước cửa Nhà hát Lớn để quan sát. Ban tổ chức sau đó thông báo qua loa cầm tay, cho biết tập trung sơ cứu một số khán giả bị ngất.
* Tiếp tục cập nhật
Hà Thu - Giang Huy