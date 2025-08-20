Hàng nghìn người xếp hàng nhận vé 'concert quốc gia'

Khán giả đến săn vé chủ yếu là người trẻ. Nhiều người cho biết đến từ sáng sớm, tìm chỗ gửi xe để xếp hàng. Lực lượng bảo an liên tục dặn dò khán giả không chen lấn lên khu vực đầu hàng.

9h, khi ban tổ chức bắt đầu phát vé, dòng người phía trên ào ạt xô nhau tiến lên. Lúc này, một số khán giả bỏ về vì nản lòng.