Khán giả đội mưa đến với concert 'Việt Nam trong tôi'

Hà NộiHàng nghìn khán giả không quản ngại thời tiết, mang theo ô, áo mưa để thưởng thức concert ''Việt Nam trong tôi'', tối 26/8.

Khán giả đội mưa xem concert 'Việt Nam trong tôi'

Dù chương trình diễn ra lúc 20h, từ 18h, dòng người bắt đầu đổ về khu vực tổ chức sự kiện - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Tại các cửa, khâu soát vé và kiểm tra an ninh được thực hiện nhanh gọn. Nhiều khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc để chuẩn bị cổ vũ các nghệ sĩ.

Hàng nghìn khán giả chờ xem chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tôi", tối 26/8. Ảnh: Hà Thu

18h37, mưa bất chợt nặng hạt, gió lớn. Nhiều người phải trú ở các khu vực lán do ban tổ chức chuẩn bị. Đa số cho biết chuẩn bị tinh thần xem chương trình dưới mưa. Họ mất vài tiếng để di chuyển từ các khu vực trung tâm Hà Nội đến địa điểm, do cơn mưa lớn từ sáng khiến thành phố ngập úng.

Khán giả mặc áo mưa trước giờ đêm nhạc ''Việt Nam trong tôi'' mở màn. Ảnh: Hà Thu

Trước đó, ngày 20 và 21/8, hàng chục nghìn khán giả bất chấp thời tiết mưa, nắng, xếp hàng chục tiếng đồng hồ để nhận vé xem concert. Ban tổ chức cho biết phát tặng 9.000 vé cho khán giả. Ngoài ra, hàng nghìn vé được gửi đến một số đơn vị bộ đội, cựu chiến binh, công an, trường học.

Trên mạng xã hội, nhiều người sở hữu những tấm vé đầu tiên đăng bán với giá khoảng 1,5 triệu đồng mỗi chiếc. Một số khán giả từng xếp hàng nhưng không thành công, quyết định chi tiền triệu để có suất xem concert.

Đêm nhạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện, tái hiện chặng đường 80 năm, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ. Những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, thể hiện vẻ đẹp con người, đất nước Việt. Dàn nghệ sĩ tham gia concert có Soobin, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến.

Hà Thu - Văn Lộc