Netflix gỡ các chương trình truyền hình tại Việt Nam

Netflix sẽ chỉ phổ biến phim, gỡ các chương trình truyền hình chiếu tại Việt Nam khi bắt đầu hoạt động chính thức, từ 23/12.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, hoạt động của Netflix tại Việt Nam là phát phim trên môi trường mạng. Họ có thể cung cấp phim đã thực hiện phân loại và có thông báo đến cơ quan quản lý. Tuy nhiên, do không đăng ký cung cấp dịch vụ truyền hình, Netflix sẽ không được đăng các chương trình truyền hình khi hoạt động trong nước.

"Khi chính thức hoạt động dịch vụ tại Việt Nam từ ngày 23/12, Công ty Netflix đã cam kết chỉ phổ biến phim", thông báo của Cục nêu.

Giao diện Netflix. Ảnh: Lưu Quý

Tại Việt Nam, các dịch vụ giải trí từ Netflix, Apple, Amazon, Tencent, Iqiyi... khi hoạt động cần xác định rõ mô hình kinh doanh là dịch vụ truyền hình, phim hoặc cả hai. Nếu chỉ là phim, họ phải tuân thủ luật Điện ảnh sửa đổi và phải gỡ nội dung truyền hình. Nếu cung cấp truyền hình, các dịch vụ phải làm thủ tục theo Nghị định 71 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, trong đó có yêu cầu phải mở công ty tại Việt Nam.

Sau khi Nghị định 71 có hiệu lực đầu 2023, nhiều dịch vụ OTT đã chọn phim và xóa chương trình truyền hình. Khi đó, từng có thông tin Netflix sẽ chọn hoạt động theo cả hai mô hình. Tuy nhiên với thông báo mới từ Cục, dịch vụ OTT này quyết định chọn nhánh phim.

Trước đó, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cho biết phát hiện nhiều nội dung được phân loại là truyền hình xuất hiện trên nền tảng Netflix, như Love on the Spectrum, Longest Third Date, Down For Love. Hiện một số vẫn tồn tại khi người dùng tại Việt Nam tìm và xem. Ngày 12/12, Cục đã có văn bản yêu cầu công ty gỡ bỏ trên dịch vụ của mình, đồng thời tổ chức họp, phổ biến pháp luật về dịch vụ phát thanh, truyền hình với Netflix.

"Đến hiện tại, Công ty Netflix đã chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý về điều chỉnh nội dung dịch vụ", thông báo của Cục nêu.

Sau khi Nghị định 71 có hiệu lực, một số dịch vụ như Amazon Prime đã rút khỏi Việt Nam vì "thị trường nhỏ, mô hình kinh doanh chưa phù hợp". Iqiyi hồi tháng 10 cũng bị "tuýt còi" do đăng ký mô hình phổ biến phim, nhưng xuất hiện một số nội dung truyền hình.

Trả lời báo chí vào năm ngoái, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cho biết việc yêu cầu tuân thủ là nhằm đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp truyền hình trong nước và nước ngoài. Trước đây, nền tảng nước ngoài được hưởng lợi vì quy định chưa phủ đến. Một số dịch vụ có hành vi vi phạm như không đóng thuế, phát hành nội dung bị cấm.

"Khi phủ quy định một cách bình đẳng, đã có một số doanh nghiệp chọn không hoạt động ở Việt Nam nữa. Việc tuân thủ pháp luật dẫn tới thay đổi mô hình kinh doanh cũng là điều bình thường của doanh nghiệp", Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói khi đó.

Lưu Quý