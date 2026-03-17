Khán giả bức xúc khi Oscar cắt phát biểu của êkíp 'Kpop Demon Hunters'

Nhiều người cho rằng Oscar thiếu tôn trọng nghệ sĩ khi phát nhạc nền cắt ngang phát biểu nhận giải Ca khúc xuất sắc, cho nhạc phim "Kpop Demon Hunters".

Tối 15/3 tại Los Angeles (Mỹ), bài hát Golden trong phim hoạt hình Kpop Demon Hunters giành giải Ca khúc xuất sắc tại Oscar 2026, trở thành nhạc phẩm Kpop đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Sau phần chia sẻ của ca sĩ Ejae, nhạc sĩ Yu Han Lee - một trong các tác giả - phát biểu.

Tuy nhiên, nhạc nền báo hết thời gian vang lên, âm thanh tăng dần khiến lời nói của anh bị lấn át. Lúc này, Ejae và nhạc sĩ Mark Sonnenblick ra hiệu về phía ban tổ chức, xin thêm thời gian để Yu Han Lee tiếp tục nhưng không thành công. Sau đó, chương trình chuyển qua quảng cáo.

Êkíp nhận giải Ca khúc xuất sắc cho 'Golden' ở Oscar 2026 Bài phát biểu của êkíp ca khúc "Golden" ở hạng mục Ca khúc xuất sắc Oscar 2026. Video: ABC

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả phản đối với hành động của Viện Hàn lâm. Một bài đăng của người dùng Threads nhận gần bảy nghìn lượt thích, trong đó có đoạn: "Lễ trao giải Oscar cố gắng cứu vãn bằng cách thu hút người hâm mộ, cho phép các nghệ sĩ nổi tiếng, kể cả những người không phải da trắng, giành chiến thắng, nhưng cuối cùng lại bộc lộ thái độ kỳ thị".

Một người khác viết: "Trong khoảnh khắc vinh quang như chiến thắng Oscar, việc bị ngắt lời khiến người chiến thắng cảm thấy bị xem nhẹ. Đó là cảm giác không ít người gốc Á tại Mỹ từng trải qua. Chỉ cần cho nghệ sĩ thêm vài giây để hoàn thành bài phát biểu là cách tôn trọng".

Tại phòng họp báo sau khi đoạt giải, hai đồng tác giả Yu Han Lee và Mark Sonnenblick chia sẻ với báo chí những lời chưa kịp nói trên sân khấu. Yu Han Lee cho biết: "Tôi muốn cảm ơn gia đình, các nghệ sĩ như 24, IDO và Teddy Park. Đây là vinh dự lớn".

Êkíp ca khúc 'Golden' phát biểu ở họp báo sau lễ trao giải Oscar 2026 Êkíp ca khúc "Golden" phát biểu ở họp báo sau lễ trao giải Oscar 2026. Video: Access Hollywood

Mark Sonnenblick nói về tinh thần hợp tác phía sau bộ phim và gửi lời cảm ơn gia đình cùng đoàn phim Kpop Demon Hunters. "Tác phẩm kể về việc nhìn lại những người mà bạn từng được dạy phải sợ hãi hay ghét bỏ, rồi dần học cách tin tưởng, thậm chí yêu thương họ. Đây không phải là câu chuyện 'tôi đi lên', mà là 'chúng ta cùng đi lên'. Đó là lý do chúng tôi có mặt trên sân khấu hôm nay. Mọi thứ ở đây đều là kết quả của sự hợp tác".

Theo IndieWire, không phải lần đầu bài phát biểu bị cắt ngang trong buổi lễ. Trước đó, lúc nhà sản xuất Michelle Wong phát biểu khi nhận giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc cho Kpop Demon Hunters, phần nhạc đệm vang lên khi cô nói lời cảm ơn êkíp và gia đình. Wong vẫn phát biểu và ban tổ chức tắt nhạc để cô hoàn thành lời chia sẻ.

Trên Variety hôm 16/3, Rob Mills - phó chủ tịch phụ trách chương trình giải trí không kịch bản và chương trình đặc biệt của Walt Disney Television, phụ trách lễ trao giải Oscar - cho biết ban tổ chức sẽ xem xét lại cách quản lý thời lượng phát biểu trong các kỳ sau.

"Trên sân khấu, có thể chỉ một người nói, nhưng cũng có thể là năm hay sáu người. Lúc đó, chúng tôi phải cân đối với thời lượng đã phân bổ. Thật không dễ dàng khi phải ngắt lời ai đó. Chúng tôi phải xem xét kỹ để tìm ra cách xử lý phù hợp", ông nói.

Bài hát 'Golden' trong 'Kpop Demon Hunters' Bài hát "Golden" trong phim "Kpop Demon Hunters". Video: Netflix

Golden do bảy nhạc sĩ sáng tác gồm Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo và Teddy Park. Theo quy định của Viện Hàn lâm, hạng mục Ca khúc xuất sắc chỉ trao tối đa bốn tượng vàng cho người sáng tác. Nếu có từ năm tác giả trở lên, nhóm phải nhận một tượng vàng chung.

Trước đó, Golden giành nhiều chiến thắng trong mùa giải năm nay, gồm Grammy cho Ca khúc trong phim hay nhất, Bài hát hay nhất tại Critics' Choice Awards và Quả Cầu Vàng 2026.

Cát Tiên (theo Variety, IndieWire)