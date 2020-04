Khán giả bỏ nhiều giờ hơn xem Netflix

Thời lượng xem Netflix tăng 115% ở nhiều nước Đông Nam Á từ khi Covid-19 lan rộng.

Công ty Media Partners Asia (MPA) khảo sát ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore trong hai mốc thời gian: ngày 20/1 (lúc dịch chủ yếu còn ở Trung Quốc) và ngày 11/4 (khi nhiều nước Đông Nam Á giãn cách xã hội). So với hồi tháng 1, thời lượng xem trên Netflix hiện tăng 115%, nguyên nhân là nhiều người dân ở nhà thời dịch, còn dịch vụ này cung cấp nội dung đa dạng hơn. Phim Hàn Quốc, hoạt hình Nhật và phim Âu Mỹ do Netflix sản xuất được quan tâm nhất.

Trailer "The King: Eternal Monarch" Trailer "The King: Eternal Monarch" - loạt phim thu hút gần đây.

Ngoài Netflix dẫn đầu mảng video trực tuyến có trả phí ở nhiều nước, các nền tảng trực tuyến khác cũng phát triển. Viu - một dịch vụ từ Hong Kong - được ưa thích gần đây. Ở Singapore, dịch vụ Amazon Prime tiến mạnh vài tháng qua. Một số nền tảng khác như HBO Go, Tubi, Viki, iflix và iQiyi cũng tăng lượng xem trong thời dịch. Còn Disney+, dịch vụ trực tuyến được đầu tư lớn của Disney, chưa ra mắt ở Đông Nam Á.

Theo MPA, điện thoại là phương tiện được dùng nhiều nhất để xem trực tuyến, thời lượng xem tăng 60% trong thời dịch. Nửa cuối năm, công ty này tập trung quan sát các nền tảng SVOD (người dùng đăng ký trọn gói theo từng tháng) giữ khách tốt đến đâu, khi cuộc sống bình thường lại.

Tại Mỹ, Netflix cũng được ưa chuộng trong bối cảnh giãn cách xã hội. Theo công ty khảo sát Nielsen, người Mỹ xem dịch vụ trực tuyến này 169,9 tỷ phút trong tuần bắt đầu từ ngày 6/4. Trong đó, phim tài liệu Tiger King: Murder, Mayhem and Madness được quan tâm nhất. Ở Việt Nam, các phim hút khách trên nền tảng này gần đây là Money Heist, The Platform, Itaewon Class hay The King: Eternal Monarch.

Ân Nguyễn (theo Hollywood Reporter)