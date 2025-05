Khám phá thực đơn chay đa dạng tại Be An Vegetarian Cafe

Quán chay Be An Vegetarian Cafe có hai chi nhánh với hai phong cách khác nhau, mang đến trải nghiệm ẩm thực chay giúp cân bằng thân tâm giữa nhịp sống hiện đại.

Giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, Be An Vegetarian Cafe là một gợi ý cho du khách vừa muốn thưởng thức những món chay tốt lành vừa tìm lại sự bình yên trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Không gian bên ngoài của quán - chi nhánh 11B Trần Cao Vân, quận 1. Ảnh: Be An Vegetarian Cafe

Tại Be An, món chay không chỉ đơn thuần là việc "không có thịt", mà còn là cách để cơ thể được thanh lọc và tâm trí được thảnh thơi. Mỗi món ăn là sự kết hợp giữa rau củ tươi sạch, nguyên liệu bản địa và sự chăm chút nhẹ nhàng từ đội ngũ bếp. Thực đơn được xây dựng theo tinh thần cân bằng, đơn giản, nhưng đủ đầy và tinh tế. Những món như bún Huế nấm linh chi, pate thố Be An, xà lách phô mai Burrata và rau rocket hay nui xoắn sốt lá quế tây vẫn giữ được vị thuần tự nhiên, nhưng mang trong mình tinh thần sáng tạo cởi mở.

Thực khách còn có thể trải nghiệm dòng thức uống đặc trưng của Be An như sâm Be An, nước dừa hạt sen thốt nốt hay trà trái cây, trà thảo mộc, được đội ngũ R&D phát triển, vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Các set món được Be An trình bày đẹp mắt. Ảnh: Be An Vegetarian Cafe

Be An hiện có hai chi nhánh tại quận 1, TP HCM. Mỗi nơi là một phong vị riêng của "An". Tại 99 Nguyễn Huệ, nhà hàng ẩn mình trong Saigon Garden, mang đến cảm giác gần gũi, thư thái nhờ nội thất bằng tre, mây, gỗ. Đây là địa điểm phù hợp cho một bữa ăn một mình, hẹn hò yên tĩnh hoặc những ngày cần một khoảng lặng giữa phố xá đông đúc.

Còn chi nhánh 11B Trần Cao Vân nổi bật với kiến trúc mở, không gian rộng nhiều tầng và ánh sáng chan hòa. Địa điểm này phù hợp cho các buổi họp mặt gia đình, bạn bè hoặc nhóm đông người, nơi mỗi bữa ăn là dịp gắn kết trong khung cảnh gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh không gian, Be An cũng chú trọng đến trải nghiệm tổng thể: dịch vụ giao hàng, sản phẩm đóng gói, thực đơn theo mùa... đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Không gian Be An - chi nhánh 99 Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Be An Vegetarian Cafe

Đại diện nhà hàng cho biết, tên thương hiệu "Be An" không chỉ là tên gọi, mà còn là gửi gắm giá trị cốt lõi trong mỗi món ăn, mỗi không gian, mỗi chi tiết nhỏ với mong muốn thực khách luôn được an lành. Chính tinh thần ấy đã đưa Be An trở thành "Nhà hàng của năm 2024" tại sự kiện Flavors Vietnam do Vietcetera và Mastercard tổ chức.

Yên Chi