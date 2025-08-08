Khai trương tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới

Từ ngày 10/8, ngành đường sắt đưa vào khai thác đoàn tàu khách chất lượng cao tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị), giá vé từ 600.000 đồng đến 1,1 triệu đồng một lượt.

Tàu QB1 khởi hành lúc 20h05 tại ga Hà Nội vào các ngày chẵn, đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu QB2 xuất phát lúc 15h20 tại ga Đồng Hới vào các ngày lẻ, đến Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.

Toa ghế ngồi trên tàu. Ảnh: Anh Duy

Đoàn tàu gồm 13 toa khách lần đầu sản xuất, đóng mới tại Việt Nam, trang bị wifi, điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ, ghế ngồi xoay 360 độ, giường nằm gắn tivi giải trí. Giá vé ghế ngồi từ hơn 600.000 đồng, vé giường nằm 1-1,1 triệu đồng tùy vị trí; hành khách được giảm giá trong 10 ngày đầu khai trương.

Mỗi khoang gường nằm gồm 4 gường tầng. Ảnh: Anh Duy

Tàu do Công ty Vận tải đường sắt và Du lịch Jinxin Việt Nam đóng mới theo công nghệ Trung Quốc. Trước đó, mẫu tàu này từng chạy thử trên tuyến TP HCM - Nha Trang.

Đoàn Loan