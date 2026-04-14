Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia - nền tảng số kết nối lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước.

Nền tảng ra đời từ nhu cầu cấp bách của thị trường lao động trong bối cảnh thông tin còn thiếu đồng bộ, phân tán kết nối giữa lao động và doanh nghiệp.

Sàn có địa chỉ tại vieclam.gov.vn, khi truy cập giao diện sẽ hiển thị thông tin cụ thể theo ngày, đơn cử 14/4 có gần 54.500 vị trí đang tuyển, 309 hồ sơ tìm việc và 70 tin đang tuyển. Tin tuyển dụng được phân loại theo vị trí việc làm phổ thông, khu công nghiệp, bán thời gian, ngoài nước; theo độ tuổi hoặc đặc thù như việc làm cho người cao tuổi, thanh niên, người khuyết tật.

Mỗi bản tin tuyển dụng đều nêu cụ thể về mức lương, số lượng tuyển và vị trí địa lý, mô tả công việc, chính sách lương thưởng ra sao. Người lao động có thể tùy chọn ứng tuyển hoặc lưu công việc để xem tiếp các bản tin tuyển dụng tương tự. Khi chọn ứng tuyển, lao động chọn đăng nhập qua VNeID hoặc đăng ký bằng thông tin căn cước công dân - bước giúp xác thực tài khoản chính danh.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia khai trương sáng 14/4 tại địa chỉ vieclam.gov.vn. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Koh Tae Yeon, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nhận định nhân lực không đơn thuần tuyển dụng mà còn gắn trực tiếp với công nghệ, sản xuất, tiến độ giao hàng, kế hoạch đầu tư dài hạn. Hiệp hội có hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động chủ yếu là logistic, công nghệ thông tin và sẽ đẩy mạnh mở rộng việc làm tại chỗ, chuyển giao công nghệ thời gian tới.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam gặp áp lực trong đảm bảo nhân lực sản xuất khi nguồn tuyển thiếu diện rộng và việc giữ chân lao động ngày càng khó khăn. Sự lệch pha cung - cầu khiến doanh nghiệp khó tìm nhân sự phù hợp trong khi lao động lại thiếu kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng chính xác.

"Nền tảng không chỉ nên dừng lại ở việc đăng tải thông tin mà cần hỗ trợ kết nối thực chất thông qua phân loại dữ liệu chi tiết theo ngành nghề, kỹ năng, kinh nghiệm giúp doanh nghiệp dễ tìm kiếm nhân sự phù hợp", ông Koh góp ý, thêm rằng tích lũy đủ dữ liệu tin cậy sẽ góp phần cải thiện chính sách lao động ở tầm quốc gia.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh trong mọi thời đại, nguồn nhân lực luôn giữ vai trò then chốt với sự phát triển mỗi quốc gia. Thống kê cho thấy lực lượng lao động quy mô 53,6 triệu người, một triệu doanh nghiệp đang hoạt động, hàng triệu hộ kinh doanh và hàng chục nghìn hợp tác xã.

Ông kỳ vọng kết nối hiệu quả giữa cung - cầu lao động qua Sàn giao dịch việc làm trên cơ sở dữ liệu và định danh tin cậy của các chủ thể tham gia thị trường sẽ góp phần hình thành phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm minh bạch, giảm chi phí giao dịch, giúp phân bổ hiệu quả nguồn nhân lực.

Hồng Chiêu