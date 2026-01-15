Khai trương Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang

An GiangBệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang - bệnh viện thứ 22 thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn khai trương và đi vào hoạt động tại phường Rạch Giá từ ngày 10/1.

Tọa lại tại địa chỉ 228 đường 3 tháng 2, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang nằm trong khu vực trung tâm phường Rạch Giá, có giao thông thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ khám, điều trị chuyên khoa mắt. Đại diện bệnh viện cho biết, bệnh viện trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, đảm bảo công năng khám, điều trị và đáp ứng nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng tăng của người dân địa phương cũng như khu vực lân cận. Bệnh viện được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ nhãn khoa, cử nhân khúc xạ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực hành lâm sàng, cùng hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến trong nhãn khoa.

Các khách mời và lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: BVCC

Các dịch vụ chuyên môn hiện được triển khai tại bệnh viện bao gồm: khám mắt tổng quát, đo khúc xạ và kiểm soát tật khúc xạ; phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco; phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp Lasik; khám tầm soát, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý võng mạc do biến chứng đái tháo đường, tăng huyết áp; laser điều trị tăng nhãn áp, đục bao sau và bệnh lý võng mạc đái tháo đường; thăm khám, tầm soát lác mắt cùng các bệnh lý mắt thường gặp khác.

Đại diện Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - đơn vị sở hữu hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thực hiện nghi thức trao huy hiệu P-Cares cho cán bộ nhân viên Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang. Ảnh: BVCC

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS.TS.BS Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ngành y tế đang thực hiện chủ trương làm sao phát triển hài hòa giữa y tế công và y tế tư nhân, huy động các nguồn lực chất lượng cao để góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn. Ông nhận xét hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn là một hệ thống có uy tín, chất lượng, thực hiện theo tiêu chuẩn JCI của Mỹ. Ông tin tưởng với đội ngũ cán bộ được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, danh mục kỹ thuật được Sở Y tế giám sát, trang thiết bị hiện đại, Mắt Sài Gòn Kiên Giang "sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ mà ngành y tế giao".

PGS.TS.BS Trần Quang Hiền cho biết thêm, tỉnh An Giang sau sáp nhập có dân số rất đông, đứng hàng thứ ba cả nước (sau TP HCM và Hà Nội). Hiện nay, ngành y tế địa phương ước tính có khoảng 100.000 - 200.000 ca mổ Phaco. "Nhu cầu của người dân là hết sức lớn. Tôi tin hệ thống bệnh viện này sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu chính đáng đó", PGS.TS.BS Trần Quang Hiền nói.

PGS.TS.BS Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BVCC

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang - ông Trần Xuân Mỹ chia sẻ, "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là điều vô cùng quý giá đối với mỗi người". Vì vậy, mục tiêu của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang là cung cấp các dịch vụ khám và điều trị chuyên sâu về mắt theo tiêu chuẩn chuyên môn cao, song song với tinh thần phục vụ tận tâm, gần gũi và trách nhiệm.

Trong dịp khai trương, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang đã trao tặng 200 suất khám đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện cam kết đồng hành địa phương trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cộng đồng.

Người dân địa phương khám mắt trong ngày Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang khai trương. Ảnh: BVCC

Vận hành cơ sở tại Kiên Giang, bệnh viện Mắt Sài Gòn mong muốn giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao ngay tại địa phương, nâng cao hiệu quả phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý về mắt. "Với định hướng phát triển bền vững, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang không ngừng đầu tư về chuyên môn, công nghệ và chất lượng dịch vụ, hướng đến mục tiêu đồng hành lâu dài cùng cộng đồng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân địa phương", đại diện bệnh viện cho biết.

Kim Anh