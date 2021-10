Khai trừ Đảng nhiều cựu cán bộ liên quan 4 vụ án lớn

29 nguyên cán bộ, công chức liên quan 4 vụ án lớn bị Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Nội dung đề cập trong thông báo Kết quả xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật trong các vụ án xảy ra ở TP HCM thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021, được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy công bố ngày 6/10.

Theo đó, liên quan vụ án Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, Ban Thường vụ Thành ủy khai trừ khỏi Đảng với Vân Trọng Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên); Hồ Văn Ngon (nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty);

Nguyễn Thị Tuyết Mai (nguyên Giám đốc Nhân sự - Hành chính Tổng công ty); Nguyễn Thị Thúy (nguyên Giám đốc Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Tổng công ty); Phan Trường Sơn (nguyên Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc).

Trụ sở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Ảnh: Sagri

4 người bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật khai trừ khỏi Đảng gồm: Nguyễn Thị Thanh An (nguyên Kiểm soát viên Tổng công ty); Lê Thị Diệp Cẩm (nguyên Phó phòng Nhân sự - Hành chính Tổng công ty); Đỗ Sĩ Hoài Thanh (nguyên Kế toán trưởng, Công ty cổ phần du lịch Thanh niên xung phong thành phố); Dư Huy Quang (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Các đảng viên trên được xác định vi phạm trong việc tham mưu, thống nhất và thẩm định, đề xuất để Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn chuyển nhượng dự án trái quy định pháp luật; lập khống hồ sơ các chuyến đi du lịch nước ngoài và thực hiện hợp thức các hồ sơ khống đối phó cơ quan chức năng, để Tổng giám đốc tham ô, chiếm đoạt tiền của Tổng công ty; vi phạm quy định quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, quản lý đất đai và quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Vi phạm của các đảng viên trên bị đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và đề nghị truy tố, ảnh hưởng xấu uy tín tổ chức đảng.

Liên quan vụ án Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật khai trừ Đảng đối với Lê Hoàng Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC); Vũ Xuân Đức (nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC).

9 người bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khai trừ Đảng, gồm: Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Sadeco); Phùng Đức Trí (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty IPC); Phạm Xuân Trung (nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC, đại diện vốn tại công ty Sadeco); Nguyễn Trường Bảo Khánh (nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC); Trần Đăng Linh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco);

Đoàn Thị Minh Trang (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Công ty IPC); Trần Mạnh Khôi (Trưởng ban Kiểm soát Công ty Sadeco); Lâm Văn Tuấn (Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ tổng hợp thành phố thuộc Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Lực lượng Thanh niên xung phong); Đoàn Minh Lý (nguyên Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận).

Tòa nhà trụ sở Tổng công ty Tân Thuận IPC trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Ảnh: Hữu Khoa

Các đảng viên trên bị cáo buộc vi phạm trong thẩm định, tham mưu, thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng quy định tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn; tổ chức đi tham quan du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa khảo sát, học tập không đúng quy định; tham ô, chiếm đoạt nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; vi phạm các quy định pháp luật về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Vi phạm của những người này bị đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can và đề nghị truy tố.

Liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Ban Thường vụ Thành ủy khai trừ Đảng với Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy); Phan Thanh Tân (nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy).

6 người bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật khai trừ ra Đảng, gồm: Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy); Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận); Trần Tấn Hải (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận); Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận); Nguyễn Hoàng Việt (nguyên Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận); Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp Công ty Tân Thuận).

Các đảng viên trên bị xác định có vi phạm trong việc tham mưu, thống nhất đề xuất, chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án không đúng quy định pháp luật; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và vi phạm các quy định pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp, vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Vi phạm của các đảng viên bị đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản của Đảng bộ thành phố, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can và đề nghị truy tố.

Đối với vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố.

Bà Thủy bị xác định đã ký các văn bản tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND TP HCM chấp thuận hợp tác đầu tư, quyết định giao đất, thanh lý, phá dỡ công trình xây dựng trên đất nhưng không thực hiện thẩm định giá, vi phạm quy định về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, quản lý đất đai, các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Vi phạm của bà Thủy bị đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra quyết định truy nã.

Hữu Công