Cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận 'gây thiệt hại 248 tỷ đồng'

TP HCMÔng Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, thuộc Thành uỷ, bị cáo buộc bán 2 dự án sai quy định gây thiệt hại 248 tỷ đồng.

Sai phạm của ông Trần Công Thiện, 56 tuổi, và 11 bị can khác (trong đó có cựu Phó bí thư Thành uỷ Tất Thành Cang vừa được Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM kết luận.

Theo đó, ông Thiện bị cáo buộc vai trò cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng đất tại Dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và Dự án khu dân cư Ven Sông (quận 7) - đều do Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) quản lý.

Ông Thiện cùng 5 đồng phạm là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận gồm: Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐTV), Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc), Nguyễn Xuân Tùng (Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng) và Nguyễn Hoàng Việt (Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 BLHS.

Theo kết luận điều tra, Công ty Tân Thuận được giao nhiệm vụ đầu tư, xây dựng dự án Phước Kiển, tại xã Phước Kiển. Năm 2009, UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty Tân Thuận thực hiện dự án với tổng diện tích là 509.214 m2. Tuy nhiên, hết năm 2013, danh nghiệp này mới đền bù được 324.970 m2.

Tháng 4/2017, khi Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đề nghị hợp tác, ông Trần Công Thiện đại diện Hội đồng thành viên, ký văn bản kiến nghị Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương. Văn phòng Thành Ủy sau đó có các thông báo truyền đạt ý kiến của Phó bí thư Tất Thành Cang về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 324.970 m2 đất tại dự án Phước Kiển.

Khu đất ven sông Công ty Tân Thuận bán cho Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ông Thiện sau đó triệu tập các lãnh đạo, cán bộ công ty lập Hội đồng xây dựng giá chuyển nhượng nhưng chỉ căn cứ vào giá trong chứng thư thẩm định đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trước đó. Đến ngày 5/6/2017, ông Thiện đại diện Công ty Tân Thuận ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2. Theo thỏa thuận, Công ty Tân Thuận đã nhận số tiền 374 tỷ đồng.

Sau khi khu đất đã được bán đứt, ngày 5/12/2017 Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại giá trị khu đất. Theo Sở, trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì đơn giá bình quân là hơn 1,7 triệu đồng/m2, tổng giá trị khu đất sẽ là hơn 574 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng khu đất cho Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định. Bởi đây là tài sản kinh tế Đảng, nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc ký chuyển nhượng vào thời điểm giao dịch. Mấy tháng sau, Công ty Tân Thuận phải hủy hợp đồng chuyển nhượng, trả lại số tiền đã nhận.

Cơ quan an ninh điều tra xác định, bị can Trần Công Thiện và các đồng phạm thuộc Công ty Tân Thuận đã thực hiện không đúng quy định về xây dựng giá, gây thất thoát số tiền gần 168 tỷ đồng trong việc chuyển nhượng đất dự án. "Việc chuyển nhượng khu đất này không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, thể hiện lỗi cố ý, dẫn đến gây thiệt hại gần 168 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Ngoài ra, ông Thiện và các đồng phạm còn bị cáo buộc sai phạm trong việc chuyển nhượng một phần Dự án khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7, cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gây thiệt hại 80 tỷ đồng của Nhà nước.

Cụ thể, năm 1999, Công ty Tân Thuận được Thành ủy chấp thuận chủ trương xây dựng dự án này. Hai năm sau, UBND TP HCM bàn giao đất cho công ty với tổng diện tích là 269.229m², được chia thành 4 khu.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), tỷ lệ góp vốn đầu tư mỗi bên 50-50, Công ty Tân Thuận là chủ đầu tư dự án. Theo thỏa thuận, ngoài việc phối hợp với Sadeco thực hiện dự án tại 3 khu, Công ty Tân Thuận nhận toàn bộ diện tích và thực hiện dự án tại khu đất số 4, rộng 31.967 m2.

Năm 2008, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để đầu tư xây dựng Dự án khu cao ốc căn hộ, thương mại Ven Sông Tân Phong với tỷ lệ góp vốn 55/45 tại khu đất số 4. Công ty Quốc Cường Gia Lai sau đó mua lại toàn bộ 45% phần vốn góp của Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho mình toàn bộ phần vốn góp của công ty này để sở hữu dự án. Ông Thiện bàn bạc với các lãnh đạo công ty, thống nhất chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp.

Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đất tại khu 4, Khu dân cư Ven Sông trước đó là hơn 17,6 triệu đồng/m2, ông Thiện tổ chức họp Hội đồng xây dựng giá chuyển nhượng vốn góp là 19,5 triệu đồng/m².

Ngày 22/2/2016, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, tổ chức họp Hội đồng thành viên thống nhất giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp cho công ty Quốc Cường Gia Lai là 20 triệu đồng/m². Cùng ngày ông Minh ký văn bản trình Thành ủy phê duyệt chủ trương.

Ông Phạm Văn Thông (Phó Chánh văn phòng Thành ủy) sau đó đã bút phê giao Phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn tham mưu đề xuất. Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn Huỳnh Phước Long đã đề xuất chấp thuận chủ trương chuyển nhượng của Công ty Tân Thuận.

Được Thành ủy chấp thuận và theo chỉ đạo của Chủ tịch Minh, ngày 18//3/2016, ông Thiện ký hợp đồng chuyển nhượng 45% vốn góp cho Quốc Cường Gia Lai như thống nhất trước đó, tương đương hơn 186 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2017, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị được mua tiếp 10% vốn góp còn lại của Công ty Tân Thuận và lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho công ty này làm chủ đầu tư. Lúc này, ông Minh đã về hưu, ông Thiện là thành viên duy nhất đàm phán, thống nhất phương án hoán đổi phần vốn góp của Công ty Tân Thuận thành sàn căn hộ, đơn giá là 23 triệu đồng/m².

Sau khi trình Thành ủy và được chấp nhận, ngày 28/11/2017, ông Thiện ký hợp đồng với Công ty Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng một phần Dự án khu dân cư Ven Sông (khu số 4) với giá 20 triệu đồng/m2.

Nhà chức trách xác định, ông Trần Công Thiện ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án mà không thực hiện xây dựng giá lại, dẫn đến giá trị chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, gây thiệt hại cho nguồn vốn nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, cựu Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang cùng Phạm Văn Thông, Phan Thanh Tân (hai cựu Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ) và Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) cùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS.

Hải Duyên