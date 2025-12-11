Khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành vào giữa tháng 12

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã hoàn tất toàn bộ hạ tầng, thiết bị và nhân lực để phục vụ các chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành từ ngày 15 đến 19/12.

VATM cho biết các hệ thống bảo đảm hoạt động bay đã được triển khai đồng bộ, vận hành thử nghiệm ổn định trước thời điểm khai thác. Công tác kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn an toàn đa tầng, đa lớp, với đầy đủ cơ chế dự phòng cho các hệ thống thiết yếu như thông tin liên lạc (VHF, VCCS), dẫn đường, giám sát, chuyển điện văn và khí tượng. Hệ thống không lưu hoạt động 24/7, bảo đảm không gián đoạn dịch vụ.

Trên khu bay, các phương thức khai thác theo kịch bản thực tế tại đường cất hạ cánh 23L/05R, đường lăn B và hệ thống đường lăn nối đã đáp ứng điều kiện tiếp nhận, dẫn dắt tàu bay. Với sự phối hợp của Boeing, VATM đã tối ưu hóa phương thức bay của Long Thành trong tương quan với Tân Sơn Nhất và Biên Hòa; bộ phương thức này đã được Cục Hàng không phê chuẩn, sẵn sàng áp dụng.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành đang được hoàn thiện. Ảnh: VATM

Trong các chuyến bay kỹ thuật, tàu bay sẽ thực hiện khởi hành, tiếp cận và hạ cánh theo đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu khai thác đồng thời hai sân bay lớn ở khu vực Đông Nam Bộ. Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và cứu nạn đã được huấn luyện đầy đủ, bố trí ca kíp theo tài liệu khai thác được thẩm định qua nhiều vòng, đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).

VATM cũng xây dựng các kịch bản xử lý bất thường và khẩn nguy, bao quát các tình huống như mất liên lạc, sự cố kỹ thuật tàu bay, can thiệp bất hợp pháp và chuyển hướng hạ cánh về Tân Sơn Nhất khi cần thiết. Lực lượng điều hành tại Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, Trung tâm Tiếp cận Tân Sơn Nhất và Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh được huấn luyện để hiệp đồng thông tin chặt chẽ.

Bên trong đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành đang lắp đặt thiết bị. Ảnh: VATM.

Ngày 10/12, Cục Hàng không đã kiểm tra huấn luyện trên hệ thống mô phỏng (SIM) dành cho kiểm soát viên không lưu Long Thành, với các bài tập tình huống như thời tiết xấu, trục trặc thiết bị dẫn đường, sự cố khẩn nguy tàu bay. Cục đánh giá cao khả năng phối hợp và phản ứng của kiểm soát viên.

Đài Kiểm soát không lưu Long Thành và công trình phụ trợ có diện tích 24.000 m2, được thiết kế hình búp sen, hài hòa với kiến trúc nhà ga. Tháp điều hành cao 123 m, gắn radar trên đỉnh, thân tháp đường kính 10 m, toàn bộ thiết bị được tự động hóa và có định hướng mở cho đầu tư tương lai.

Ngoài tháp điều hành, các công trình quản lý bay khác cũng đã hoàn thiện đồng bộ như trạm radar sơ cấp/thứ cấp, trạm phát sóng vô tuyến VHF, hệ thống giám sát ADS-B, radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng và đo cự ly, hệ thống cảnh báo gió đứt..., tổng diện tích khoảng 70.000 m2.

Đoàn Loan