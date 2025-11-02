Khách xếp hàng chờ mua món ngon ở Hội chợ mùa thu Hà Nội

Tại không gian “Một vòng Việt Nam”, các gian hàng ẩm thực bán đặc sản 34 tỉnh thành luôn chật kín người mua. Nơi đây sắp xếp theo vị trí địa lý như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Nam, miền Bắc.
Tại không gian “Một vòng Việt Nam”, các gian hàng ẩm thực bán đặc sản 34 tỉnh thành luôn chật kín người mua. Nơi đây sắp xếp theo vị trí địa lý như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Nam, miền Bắc.
Hội chợ mùa thu năm nay kéo dài 11 ngày từ 25/10 đến 4/11.
Tên gọi "bánh vá" xuất phát từ việc dùng cái vá để nhúng và chiên bánh. Khi có khách mua chủ hàng cắt bánh thành miếng nhỏ cho vào hộp có sẵn rau xanh. Mỗi chiếc giá 60 nghìn đồng.
Bánh thốt nốt đặc trưng vùng Tây Nam Bộ làm từ bột gạo, nước cốt dừa, men nở và đường thốt nốt tạo nên màu vàng tự nhiên, vị ngọt dịu, thanh mát.
Phần cùi thốt nốt rim đường tạo thành màu nâu, vị ngọt là nguyên liệu chính cho món chè thốt nốt nổi tiếng.
Không gian nghỉ chân, ăn uống được sắp xếp rộng rãi, luôn đông kín khách.
Gà nướng truyền thống của người Ba Na ướp từ gia vị tự nhiên có sẵn trong rừng như sả, mắc khén, ớt, lá tiêu rừng, không dùng nhiều gia vị công nghiệp. Đầu bếp kẹp gà lên que tre hoặc vỉ, sau đó nướng trực tiếp trên than hồng.
Gà nướng do chính người Ba Na chế biến với nguyên liệu mang từ Gia Lai ra Hà Nội. “Chúng tôi mang khoảng 300 con gà, ống nứa, gia vị từ quê đến đây để người dân thưởng thức hương vị chuẩn nhất”, ông Đinh A Ngưi chủ gian hàng nói.
Bên cạnh không gian ẩm thực, hội chợ còn quy tụ gần 3.000 đơn vị trưng bày, tạo nên điểm hẹn mua sắm sôi động, giúp kết nối sản xuất, tiêu dùng và quảng bá thương hiệu Việt đến người dân.
Hội chợ đón khách tham quan, trải nghiệm đến hết ngày 4/11.
