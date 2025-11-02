Khách xếp hàng chờ mua món ngon ở Hội chợ mùa thu Hà Nội



Tại không gian “Một vòng Việt Nam”, các gian hàng ẩm thực bán đặc sản 34 tỉnh thành luôn chật kín người mua. Nơi đây sắp xếp theo vị trí địa lý như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Nam, miền Bắc.

Hội chợ mùa thu năm nay kéo dài 11 ngày từ 25/10 đến 4/11.