Khách xếp hàng bốc số mua xôi sầu riêng ở TP HCM

Chủ quán Huỳnh Kim Hữu, 65 tuổi, cho biết gắn bó với nghề bán xôi hơn 40 năm, bắt đầu từ những ngày đẩy xe mưu sinh quanh chợ Phú Lâm (quận 6 cũ). Hiện tuổi cao, bà giao lại cho con cháu tiếp quản. Cuối tuần khách đông, bà thường đến phụ giúp, tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện với khách cho đỡ nhớ nghề.

"Nguyên liệu được lựa chọn tỉ mỉ giúp xôi giữ được hương vị, khách quay lại nhiều lần suốt bao năm qua", bà Hữu nói.