Khách xếp hàng bốc số mua xôi sầu riêng ở TP HCM

Khoảng 18h mỗi ngày, chủ quán xe xôi trước cổng công viên Văn hóa Đầm Sen trên đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình tất bật phục vụ khách. Người mua phải bốc số, đứng chờ xung quanh chờ đến lượt.
Xe xôi được lan truyền nhanh chóng trên các nhóm cộng đồng từ cuối năm 2025 khiến lượng khách tìm đến ngày càng đông.
Chủ quán Huỳnh Kim Hữu, 65 tuổi, cho biết gắn bó với nghề bán xôi hơn 40 năm, bắt đầu từ những ngày đẩy xe mưu sinh quanh chợ Phú Lâm (quận 6 cũ). Hiện tuổi cao, bà giao lại cho con cháu tiếp quản. Cuối tuần khách đông, bà thường đến phụ giúp, tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện với khách cho đỡ nhớ nghề.
"Nguyên liệu được lựa chọn tỉ mỉ giúp xôi giữ được hương vị, khách quay lại nhiều lần suốt bao năm qua", bà Hữu nói.
Xôi sầu riêng được nấu theo kiểu xôi vò miền Tây, hạt nếp tơi, ráo nhưng vẫn giữ độ mềm. Nếp sau khi ngâm 8 tiếng được đồ chín, xới tơi, trộn đậu xanh, nước cốt dừa nấu cùng đường và muối theo tỷ lệ vừa phải. Khi xôi nguội bớt mới trộn sầu riêng đánh nhuyễn vào để giữ mùi thơm và tránh làm xôi bị nhão.
Xôi được nấu trên lửa nhỏ để nếp chín đều, sau đó trộn cùng đậu xanh đã hấp và đảo kỹ để đậu bám đều hạt xôi. Trung bình mỗi mẻ mất gần ba tiếng để hoàn thành, lâu hơn xôi trắng bình thường.
Mỗi ngày, quán sử dụng khoảng 50 kg nếp và 70 kg sầu riêng.
Bà chọn sầu riêng Thái Lan, trái chín tự nhiên, cơm vàng, hạt lép, thơm rõ nhưng không gắt, khi bóp nhẹ có độ đàn hồi. Sầu riêng được tách trong ngày, không để qua đêm nhằm đảm bảo hương vị.
Mỗi phần xôi có giá từ 30.000 đến 150.000 đồng, tuỳ vào kích thước múi sầu riêng.
Khách đến xếp hàng chờ mua xôi tại quán. Video: Tuấn Anh
Một khách hàng đến mua vào khoảng 18h, phải đợi 20 phút.
Quán có 5 người phụ trách các khâu từ tiếp nhận đơn hàng, gói xôi đến thanh toán. Xôi sầu riêng thường hết hàng sau khoảng hai tiếng mở bán.
Anh Thơ, 25 tuổi, sống ở phường Tân Bình, cho biết đến đến trước giờ mở bán 30 phút.
"Tôi đã ăn thử tại chỗ, xôi dẻo thơm kết hợp với sầu riêng chín rất thú vị", Thơ nói và nhận xét khẩu phần xôi kèm múi sầu riêng giá 70.000 đồng khá đầy đặn.
Gần một tháng nay, khi đi làm ngang qua quán, anh Huỳnh Hiệp luôn thấy khách đông kín. Tối 25/1, anh rủ nhóm bạn đến thưởng thức.
"Xôi nấu thơm, màu đẹp, được gói trong lá chuối, hợp khẩu vị nên tôi mua thêm cho người thân", anh Hiệp nói.
Theo chủ quán, xôi sầu riêng có quy trình chế biến cầu kỳ và phụ thuộc và nguồn cung nguyên liệu. Quán chỉ bán món này vào các ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Các ngày còn lại, thực đơn được thay thế bằng xôi lá dứa, lá cẩm và đậu đen.
Để không mất thời gian chờ đợi, khách có thể gọi điện đặt trước hoặc mua qua các ứng dụng giao hàng công nghệ.
Tuấn Anh