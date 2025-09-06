Khách Việt kể giây phút chứng kiến trước 'cuộc di cư vĩ đại' ở châu Phi

Theo anh Việt, việc chụp được khoảnh khắc linh dương vượt sông phụ thuộc rất nhiều vào may mắn. Nhiều đoàn khách Việt Nam từng đến đây nhưng đành ra về mà không được chứng kiến cảnh tượng này. Thậm chí, tạp chí du lịch Conde Nast Traveler cũng khuyên du khách nên ở lại ít nhất ba đêm và chọn các khu nghỉ ven sông để tăng cơ hội được chứng kiến khung cảnh đặc biệt này.

Sở dĩ như vậy là vì cuộc di cư kéo dài qua nhiều tháng và chia thành ba giai đoạn chính: những đàn đầu tiên vượt sông từ tháng 7 đến đầu tháng 8; giai đoạn cao điểm diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9; và cuối cùng là từ cuối tháng 10, chúng sẽ quay trở về khi mùa khô kết thúc.

"Tôi xác định tinh thần đi để tận hưởng thiên nhiên hoang dã, không đặt quá nhiều kỳ vọng," anh nói và cho biết ngoài linh dương, khu safari này còn là nhà của vô số loài động vật hoang dã khác như báo cheeta, sư tử, voi, trâu rừng và hà mã.