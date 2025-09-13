Khách Việt giảm mua xe bán tải tháng 8

Doanh số xe bán tải tháng 8 đạt 2.120 xe, giảm nhẹ so với 2.302 xe của tháng 7, trong đó Ford Ranger giữ vững ngôi vương.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) tháng 8, doanh số xe bán tải toàn phân khúc bán được 2.120 xe, giảm 7,9% so với 2.301 xe của tháng 7. Sự sụt giảm này là tình hình chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 8 so với tháng 7.

Ford Ranger duy trì vị thế "ông vua phân khúc bán tải" với doanh số trong tháng 8 đạt 1.511 xe. So với tháng 7, lượng khách Việt mua giảm 5,4%, đây cũng là mức giảm ít nhất phân khúc.

Bán nhiều thứ hai phân khúc thuộc về Toyota Hilux với 330 xe bàn giao trong tháng 8, trong khi tháng trước bán được 390 xe, tương ứng tỷ lệ giảm 15,4% - đây cũng là mức giảm nhiều nhất phân khúc.

Mitsubishi Triton giữ hạng ba doanh số tháng 8 với 242 xe mới bàn giao tới khách Việt. So với doanh số tháng 7, lượng bán giảm 11,03%. Vị trí cuối bảng xếp hạng doanh số thuộc về D-Max, mẫu bán tải của Isuzu chỉ bán 37 xe, giảm 11,9% so với 42 xe của tháng 7.

Dựa trên doanh số lũy kế tính từ đầu năm 2025, Ranger không đối thủ với 10.894 xe. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Triton với 2.330 xe, Hilux bán 2.193 xe và D-Max bàn giao tổng 334 xe.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn có Nissan Navara, tuy nhiên hãng không công bố doanh số hàng tháng.

Minh Vũ