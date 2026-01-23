Khách Việt chọn Đà Lạt nhiều nhất dịp Tết Nguyên Đán

Phú Quốc trở thành điểm đến được khách Việt "mê" nhất dịp cận Tết còn Đà Lạt được khách Việt chọn du xuân đúng dịp Tết Nguyên đán.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, trở thành cơ hội để các gia đình lên kế hoạch chơi xuân. Hôm 22/1, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com công bố dữ liệu tìm kiếm, phản ánh mức độ quan tâm của du khách Việt về các điểm đến sát Tết và trong thời gian nghỉ Tết.

Một góc hồ Tuyền Lâm được bao quanh bởi rừng thông, nơi lý tưởng cho du khách du ngoạn trong chuyến du lịch Đà Lạt. Ảnh: Việt Quốc

Giai đoạn trước Tết, khách Việt chủ yếu tìm kiếm các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc trong nước. Phú Quốc đứng đầu danh sách tìm kiếm với thời gian du lịch từ ngày 31/1 đến 13/2, tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến còn lại gồm Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM, Đà Lạt, Hà Nội, Vũng Tàu, Mũi Né, Hội An, Huế.

Với các chuyến đi xuyên Tết, Đà Lạt là điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất (từ ngày 14 đến 22/2), tiếp đến là Phú Quốc và Nha Trang. Phan Thiết, Sa Pa cũng ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm, cao gấp 5 lần so với năm ngoái, góp mặt trong top 10 những điểm đến được tìm kiếm kỳ nghỉ Tết.

Top 10 điểm đến nội địa

(thời gian tìm kiếm 13-22/2)



1. Đà Lạt

2. Phú Quốc

3. Nha Trang

4. Đà Nẵng

5. Vũng Tàu

6. TP HCM

7. Hà Nội

8. Mũi Né

9. Sa Pa

10. Phan Thiết Top 10 điểm đến quốc tế

(thời gian tìm kiếm 13-22/2)



1. Bangkok, Thái Lan

2. Tokyo, Nhật Bản

3. Singapore

4. Kuala Lumpur, Malaysia

5. Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc

6. Seoul, Hàn Quốc

7. Osaka, Nhật Bản

8. Hong Kong, Trung Quốc

9. Sydney, Australia

10. Phuket, Thái Lan

Theo đánh giá từ Booking.com, lượng tìm kiếm của du khách Việt tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các điểm nghỉ dưỡng và những thành phố có khí hậu mát mẻ, nơi cả gia đình có thể quây quần, thư giãn và nạp lại năng lượng.

Sau kỳ nghỉ Tết, người Việt bắt đầu các chuyến du lịch văn hóa và tâm linh. Đà Nẵng, Phú Quốc và TP HCM dẫn đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Những địa phương gắn với lễ hội truyền thống như Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội và Vũng Tàu cũng thu hút lượng lớn du khách quan tâm.

Ngoài top 10, xã Tiến Xuân (cũ), nay thuộc hai xã Yên Xuân - Hòa Lạc, Hà Nội (sau sáp nhập), nơi diễn ra Lễ hội chùa Tây Phương, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 412 bậc lên vị trí thứ 24, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của du khách đối với các lễ hội truyền thống dịp đầu năm.

Kỳ nghỉ dài ngày giúp Nhật Bản trở thành thị trường quốc tế thu hút khách Việt nhiều nhất. Sau Tokyo ở vị trí thứ 2 trong danh sách tìm kiếm, các thành phố Osaka, Nagoya và Fukuoka cũng nhận lượng quan tâm lớn từ du khách dịp Tết. Những điểm đến như Kuala Lumpur, Singapore hay Bangkok tiếp tục ghi nhận lượt tìm kiếm cao.

Phương Anh