Khách Việt chỉ mua hơn 100 xe sedan cỡ D tháng 2

Cả phân khúc bán 127 xe với 4 mẫu, là phân khúc bán thấp nhất thị trường xe phổ thông.

Doanh số tổng phân khúc 127 xe trong tháng 2 đã giảm 68 xe so với tháng 1, mức 195 xe, tương ứng với tỷ lệ giảm 34,8%. Mức giảm này do tháng 2 rơi vào tháng Tết nguyên đán nên lượng mua xe mới giảm, cũng là tình hình chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam. Đồng thời, phân khúc sedan cỡ D ngày càng mất sức hút, khi khách chuyển sang xe gầm cao cỡ C hoặc D cùng tầm tiền.

Honda Accord là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng dương với doanh số bán ra được 12 xe, nhiều hơn 4 xe so với tháng trước. Tương ứng mức tăng 50%. Tuy tăng trưởng nhưng doanh số quá thấp, Accord đứng cuối bảng xếp hạng doanh số, thậm chí nằm trong nhóm bán chậm nhất thị trường. Doanhh số Accord tăng nhờ khuyến mãi như tặng 50% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ và nhiều ưu đãi khác từ nhà phân phối.

Toyota Camry duy trì vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc với lượng xe mới giao tới tay khách hàng với 81 chiếc, ít hơn 22 xe so với tháng trước, tương ứng tỷ lệ giảm 21,3%. Camry cung cấp 4 phiên bản cho khách Việt, giá 1,07-1,46 tỷ đồng.

Mazda6 vẫn đứng thứ hai với doanh số 18 xe mới giao tới khách hàng, ít hơn 32 xe so với tháng đầu năm 2024, tương ứng tỷ lệ giảm 64%. Giống như Camry, Mazda6 không có khuyến mại trong tháng 2. Mẫu sedan cỡ D của Mazda bán ra 3 phiên bản, giá 769-899 triệu đồng.

Mẫu xe Hàn Quốc duy nhất phân khúc, Kia K5 giao 16 xe mới tới tay khách Việt trong tháng 2, ít hơn 18 xe so với tháng 1, tương ứng tỷ lệ giảm gần 53%. K5 là mẫu xe tiên phong phân khúc tung bản mới từ đầu năm 2024 với bổ sung nhiều công nghệ. K5 bán 3 phiên bản, giá 869 triệu - 1,029 tỷ đồng.

Honda Accord là mẫu xe duy nhất phân khúc có doanh số tăng trưởng dương. Ảnh: Minh Quân

Lũy kế hai tháng đầu năm 2024, Toyota Camry bán nhiều nhất với tổng doanh số 184 xe. Vị trí thứ hai thuộc về Mazda6 với 68 xe mới giao tới tay khách Việt. Mẫu xe Hàn Kia K5 đứng thứ 3 với tổng doanh số 50 xe. Honda Accord ở cuối bảng xếp hạng doanh số với 20 xe.

Minh Vũ