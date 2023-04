Khách Trung Quốc đến châu Á 'còn xa mức trước dịch'

Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan tháng 2 đạt 150.000 lượt, cao nhất trong ba năm qua nhưng vẫn thấp hơn 85% so với cùng kỳ 2019.

Lượng đặt các chuyến đi quốc tế trong dịp 1/5 của người Trung Quốc cho thấy khách du lịch đến các nước châu Á tiếp tục phục hồi. Nhưng con số này được đánh giá "vẫn còn xa so với mức trước dịch" do vé máy bay đường dài tăng cao, chuyến bay ít cũng như nhu cầu đi du lịch của khách vẫn chưa nhiều.

Theo Ctrip, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, lượng đặt tour quốc tế dịp 29/4 đến 1/5 tăng 157% so với đầu tháng 4. Tháng 2, hơn 150.000 khách Trung Quốc đến Thái Lan, mức cao nhất trong ba năm dịch nhưng vẫn thấp hơn 85% so cùng kỳ tháng 2/2019. Các chuyến đi đến Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ phục hồi ở mức 5-10% so trước dịch.

Sheana Yue, chuyên gia kinh tế Trung Quốc, cho biết nguyên nhân đến từ hạn chế nguồn cung của các hãng bay và ngành kinh doanh du lịch ở những quốc gia điểm đến.

Du khách chụp ảnh tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Trong một khảo sát gần đây về các điểm đến nước ngoài được khách Trung Quốc yêu thích nhất sau dịch, Thái Lan đứng số một. Mỹ là điểm đến duy nhất không thuộc châu Á nằm top 10 và đứng cuối. Điều này khiến không ít các cửa hàng sang trọng ở Paris (Pháp) và Milan (Italy) thất vọng.

Ying Zhang, nhà phân tích nghiên cứu tại viện Economist Intelligence Unit của Trung Quốc, nói: "Có rất nhiều tin tức ở Trung Quốc nói về lạm phát ở châu Âu và giá năng lượng cao".

Năm 2019, hơn 155 triệu lượt khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, chi tiêu hơn 254 tỷ USD. Khách Trung Quốc từng chiếm 10% lượng khách (từ các châu lục khác) đến châu Âu.

Khách Trung Quốc quay trở lại được đánh giá "rất quan trọng đối với các nền kinh tế khu vực". Họ chiếm 30-35% tổng lượng khách đến Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc trong mùa hè 2019 và 25% lượng khách đến Philippines.

Anh Minh (Theo Reuters)