Khách Tây thất vọng khi phố cà phê đường tàu bị đóng

Sau khi Hà Nội đóng cửa các quán cà phê dọc phố đường tàu và dựng rào chắn, nhiều du khách quốc tế tỏ ra tiếc nuối.

Anna Coleman, du khách Australia, đến Hà Nội vào tối 15/9 để ghé thăm phố cà phê đường tàu nổi tiếng. Tuy nhiên, cô không thể vào được, do các rào chắn đã được dựng lên.

"Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Đường ray xe lửa rất thú vị. Ở Australia, chúng tôi không có kiểu này", cô nói. Anna cho rằng đây là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt vời, và chính quyền có thể quản lý để nơi này có thể tiếp tục mở cửa.

Du khách nước ngoài ngồi cà phê dọc phố hôm 5/9. Ảnh: Giang Huy

Anna là một trong số nhiều khách quốc tế bày tỏ sự tiếc nuối khi Hà Nội quyết định đóng cửa các quán cà phê và điểm chụp ảnh "tự sướng" dọc đường ray này.

David Gecewicz đến từ Singapore từng ghé phố cà phê đường tàu. Khi nghe tin nơi này bị đóng cửa, anh bày tỏ sự tiếc nuối.

"Nơi này là một trong những lý do chính khiến chúng tôi đưa Hà Nội vào danh sách những nơi phải ghé khi đến Việt Nam. Chủ quán cà phê rất quan tâm đến vấn đề an toàn của khách. Họ nhắc chúng tôi di chuyển đến vị trí an toàn khi có tàu chạy qua. Không chỉ một người, tất cả chủ quán đều làm vậy", David nhớ lại chuyến thăm Việt Nam gần nhất.

Phố cà phê đường tàu là đoạn có đường ray chạy qua trung tâm thành phố, đặc biệt từ khu vực đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng. Đây là đoạn được giới trẻ trong và ngoài nước yêu thích. Vì lý do an toàn, chính quyền thành phố đã đưa ra thông báo tới các quán cà phê dọc tuyến phố, yêu cầu đóng cửa bắt đầu từ tuần này, cũng như thu hồi giấy phép kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết chính quyền địa phương sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để phát triển du lịch dọc con phố độc đáo này. Nhưng việc kinh doanh phải tuân thủ các quy định về an toàn đường sắt.

Chị Mai Anh, chủ một quán cà phê nằm trong khu vực này, cho biết: "Các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn luôn chấp hành các quy định về an toàn đường sắt. Khi tàu sắp đến, chúng tôi luôn nhắc nhở khách di chuyển ra khỏi khu vực đường ray để đảm bảo an toàn".

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Lữ hành AZA Travel có trụ sở tại Hà Nội, cho biết hoạt động kinh doanh dọc hai bên phố tàu đã có từ lâu. Ông đề xuất dựng hàng rào trước các quán cà phê và lắp đèn cảnh báo để biến phố tàu thành điểm du lịch an toàn.

Ngoài Việt Nam, châu Á có hai khu phố đường tàu rất thu hút khách du lịch là chợ Maeklong, Thái Lan và làng cổ Thập Phần, Đài Loan.

Hoang Phong - Anh Minh