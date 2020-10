"On the road Vietnam" của Marleen Bruwer là tác phẩm đạt giải khuyến khích cuộc thi clip quảng bá du lịch Việt Nam - VietnamNOW do Tổng cục Du lịch tổ chức từ 15/5 - 15/6/2020. 59 tác phẩm của 28 tác giả trong và ngoài nước đã gửi về dự thi. Trong đó 11 tác phẩm đạt giải đã được công bố vào 24/9.