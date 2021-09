Khách Tây làm dừa nước dầm thành thạo

Dustin cầm cả buồng dừa đập xuống đất, sau đó dùng dao chẻ đôi từng quả dừa, thành thạo như người Việt.

Dustin Cheverier đến từ Mỹ, sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 6 năm với công việc chính là người dẫn chương trình truyền hình tiếng Anh. Anh lập kênh YouTube Vietnam Meets Dustin đăng tải các video liên quan đến đời sống, ẩm thực ở Việt Nam và nhận được hơn 600.000 lượt đăng ký. Song song đó, anh cũng mở một tài khoản TikTok thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi.

Dustin mới đăng tải video làm món dừa nước dầm đá đường thu hút sự chú ý của cộng đồng. Video dài hơn 17 phút ghi lại cảnh anh đi tìm và chặt 5 buồng dừa nước mang về nhà làm món ăn giải khát buổi trưa. Cách anh xử lý buồng dừa nước nặng 8 kg và tách lấy cùi từng quả khiến người xem thích thú vì quá thành thạo.

Dustin nói anh từng làm món dừa nước dầm đá đường trước đó, nhưng vì cho thêm nước lạnh quá nhiều, và cộng đồng bảo như vậy không ngon nên anh quyết làm lại. Dustin chuẩn bị một con dao lớn để đi ven đường quê cạnh những con kênh, rạch để tìm dừa nước, loại cây này ở miền Tây có rất nhiều nên không quá khó tìm, thoáng chốc anh đã mang về 5 buồng dừa nước to.

Khách Tây gây chú ý vì làm dừa nước dầm thành thạo Dustin chặt dừa nước làm món giải khát buổi trưa. Video: @vietnammeetsdustin/TikTok

"Ngày trước mình không biết chặt dừa nước, cứ cầm dao bổ thẳng vào buồng dừa nên không được. Giờ thì dễ lắm, chỉ cần dùng tay cầm cuống dừa thật chắc rồi giơ cả buồng dừa lên cao, đập mạnh xuống nền đất cứng thì quả dừa nước sẽ tự văng ra, sau đó lấy dao chẻ đôi và dùng muỗng tách cùi dừa", Dustin chia sẻ.

Trong những buồng dừa anh mang về không phải trái nào cũng ngon, có trái quá non, trái thì già. Anh nói nếu cả 5 buồng đều không có trái ngon thì anh sẽ mang dao đi chặt buồng dừa nước khác thay thế, nhưng may là điều đó không xảy ra.

Qua những lần chẻ dừa, Dustin rút ra một số kinh nghiệm, chẳng hạn nên lựa những quả dừa to thì mới có cùi dừa, quả nhỏ sẽ toàn là xơ. Khi tách đôi quả, nếu thấy nước văng tứ tung thì dừa nước còn non, không có cùi, còn nếu cùi dừa có màu trắng đục và cứng thì quả quá già, không ăn được. Anh lựa những quả có cùi mềm, dẻo là tuyệt nhất, khi ăn sẽ có vị ngọt thanh. Bên cạnh đó, nếu nhìn bên ngoài người ta cũng có thể phân biệt quả non và già qua màu sắc đậm nhạt.

Món dừa nước thành phẩm có vị ngọt thanh, mát lạnh. Ảnh: Vietnam Meets Dustin/YouTube

Phần cùi dừa sau khi tách xong được Dustin rửa sạch, đựng trong một thau lớn, sau đó cho đường cát và đá viên vào trộn đều. "Nếu nhà có ít đá thì mình có thể ướp dừa trong tủ lạnh một lát cho món thơm ngon hơn", anh nói thời tiết Nam Bộ ban trưa rất nóng, ăn dừa nước dầm đá rất tuyệt, một món ăn chơi có vị ngọt thanh, mát lạnh. Tuy nhiên, anh nghĩ món ăn này hẳn sẽ có giá rất cao vì để lấy được cùi dừa không hề dễ dàng, tay bị trầy xước và nhựa dính đầy.

Sau khi xem video, nhiều người xem đã để lại bình luận như "Anh đã biết quá nhiều bí mật của đất nước chúng tôi", "Món này thêm sữa đặc nữa thì rất ngon", "Cảm ơn anh đã chia sẻ kinh nghiệm sống tại Việt Nam"...

Huỳnh Nhi