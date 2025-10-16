Khách Tây đi 'tour dọn dẹp sau lũ' ở Thái Nguyên

Thái NguyênThay vì đi tham quan, hai du khách người Hà Lan và Mỹ cùng hướng dẫn viên đã tham gia "tour dọn bùn sau lũ" tại gia đình ở trung tâm thành phố.

Ngày 12/10, anh Vũ Ngọc Sơn, một hướng dẫn viên du lịch, đã đưa ông Albert Maulabux (Hà Lan) và ông Kai Johnson (Mỹ) đến giúp gia đình người bạn tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão Matmo. Chuyến đi này được anh Sơn gọi là "tour dọn dẹp sau lũ" và không thu bất kỳ chi phí nào.

Ý tưởng nảy ra khi anh Sơn biết tin nhà bạn bị ngập sâu, nhiều tài sản hư hỏng. "Tôi nghĩ thay vì chỉ ủng hộ tiền, mình có thể đóng góp bằng sức lao động. Tôi ngỏ lời với hai người khách và họ đồng ý ngay lập tức", anh Sơn nói.

Theo anh, nhiều du khách nước ngoài yêu mến Việt Nam và luôn sẵn lòng tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cùng đi với họ còn có bố anh Sơn, một thợ điện, để giúp nhà chủ kiểm tra và sửa chữa lại hệ thống điện bị hư hỏng do ngâm nước.

Albert (giữa) và Kai (phải) sau buổi dọn dẹp bùn đất và đồ đạc trong nhà dân. Ảnh: NVCC

Căn nhà một tầng rộng khoảng 200 m2 của gia chủ, vốn được sử dụng làm khu vui chơi trẻ em, đã bị ngập sâu trong trận lũ tuần trước. Khi nhóm của anh Sơn đến, lớp bùn non vẫn còn dày đặc. "Mùi hôi tanh từ xác cá, chuột chết trôi dạt khiến mọi người đều khó chịu", anh Sơn kể. Hầu hết đồ điện tử đã hỏng hoàn toàn, các vật dụng khác cũng hư hại nặng do ngâm nước nhiều ngày.

Ông Albert và Kai xắn tay áo, cùng khoảng 10 người trong nhóm chung sức dọn dẹp. Họ khuân vác những vật dụng nặng ra sân, dùng vòi xịt rửa bùn đất và phụ giúp gia chủ cào lớp bùn trong nhà. Dù bất đồng ngôn ngữ, họ vẫn phối hợp ăn ý với chủ nhà qua những cử chỉ, ra hiệu. Cả nhóm làm việc liên tục từ sáng tới 19h nhưng công việc vẫn chưa thể hoàn tất.

"Tôi thấy mình có trách nhiệm phải làm gì đó khi chứng kiến những mất mát của người dân", ông Albert chia sẻ. Ông cho biết công việc chân tay khá mệt nhưng thấy "hạnh phúc vì được đóng góp một phần nhỏ". Đối với ông, chuyến đi này là cách để đáp lại sự nồng hậu và tốt bụng của những người Việt Nam ông đã gặp. Trước khi rời đi, hai du khách còn gửi lại gia chủ một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ thêm.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến 7/10 do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo đã gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính hơn 12.200 tỷ đồng trên toàn tỉnh, ảnh hưởng đến 199.000 hộ dân. Riêng tại TP Thái Nguyên, nhiều tuyến phố và khu dân cư bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét.

Anh Vũ Ngọc Sơn được biết đến là người thường tổ chức các tour trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo như tour "thăm bà đẻ", đi chợ mua gà thay vì đi đò tham quan Tràng An (Ninh Bình), dẫn đoàn ra khu nghĩa trang để tìm hiểu về văn hóa, phong tục, nghi thức chôn cất và cải táng ở Việt Nam.

Thay vì các điểm du lịch nổi tiếng, anh thường đưa khách đến những nơi ít người biết để họ có cái nhìn chân thực hơn về đời sống Việt Nam.

Khách Tây dọn dẹp sau lũ ở Thái Nguyên Albert Maulabux cùng Kai Johnson dọn dẹp nhà giúp người dân ở Thái Nguyên. Video: NVCC

Tú Nguyễn