Khách Tây chèo SUP trên sông, được cả xóm miền Tây chào đón

An GiangĐi phượt bằng SUP trên sông, du khách Hungary được đại gia đình ở An Giang mời cơm, cho ngủ nhờ.

Khoảng 17h ngày 8/2, chị Bích Liễu, sống tại Tri Tôn, ra khu vực mép con sông nhỏ (người địa phương hay gọi "rừng tràm Tân Tuyến") và gặp một du khách Hungary, khoảng hơn 50 tuổi, đang chèo SUP. Khu vực này vốn không có khách du lịch nên một người nước ngoài xuất hiện khiến chị Liễu bất ngờ.

Nam du khách kể đang đi phượt theo nhóm để khám phá Việt Nam, ông chèo SUP xuôi theo sông Hậu, còn các thành viên khác đi xe đạp. Tới 8/2, ông đã chèo SUP khoảng ba tuần. Vì quá mệt, ông xin chị Liễu cho ngủ nhờ, khu vực gần mép sông, không xin vào trong nhà để tránh làm phiền mọi người.

Sau khi thảo luận với gia đình, mọi người quyết định mời du khách nghỉ ngơi trong chòi ven sông, nơi thường được dùng để hóng mát, nghỉ trưa.

"Nghe có người nước ngoài đến nên cả xóm đổ ra chào đón và xem ông ấy có thiếu đồ gì không", chị Liễu kể. Sau khi đã sắp xếp xong chỗ nghỉ, du khách Hungary cũng đi dạo xung quanh xóm và thích thú chơi đùa cùng con gái 15 tháng tuổi của chị. Nam du khách chia sẻ nơi ông sinh sống mọi người không để người lạ tiếp xúc với trẻ nhỏ thoải mái như ở Việt Nam. Sự thân thiện của người dân trong xóm khiến ông bất ngờ.

Nam du khách chèo SUP đi phượt miền Tây. Ảnh: Mẹ con Cát

Buổi tối, một gia đình làm cơm mời nam du khách, thậm chí "cắt cử" riêng một người giao tiếp tiếng Anh tốt để trò chuyện, tạo cảm giác thoải mái cho người khách nước ngoài.

Khoảng 7h ngày hôm sau, nam du khách rời đi và được cả xóm ra tiễn, hỗ trợ dọn đồ. Trước khi đi, du khách cũng gửi tặng mọi người một vài túi quà nhỏ, chủ yếu là bánh kẹo mua ở Việt Nam và liên tục nói cảm ơn.

"Ông ấy đi vào xóm nhà tôi, ngủ nhờ một đêm mà sáng ra cả xóm đi tiễn như người thân đi nước ngoài làm việc", chị Liễu cười nói, cho biết lòng hiếu khách luôn là điều dễ thấy ở những người miền Tây.

Video về nam du khách được chị Liễu chia sẻ trên mạng, nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người gửi lời cảm ơn tới những gia đình trong xóm đã đón tiếp nam du khách chu đáo, góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện của người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng bày tỏ bất ngờ với hành trình của nam du khách Hungary, đồng thời cảnh báo nguy hiểm khi di chuyển nhiều ngày trên sông một mình. Chị Liễu cho biết theo kế hoạch, khách Tây này đã tới khu vực cửa thuộc tỉnh Kiên Giang cũ.

Nhiều cuộc gặp gỡ vô tình giữa khách Tây và người địa phương cũng từng gây chú ý trước đây. Tháng 10/2025, cặp khách Tây đạp xe, mệt lả nên được một gia đình đang làm đám tang ở Huế mời vào dùng cỗ. Trước đó một tháng, nữ du khách Hàn Quốc cũng bất ngờ được chủ tiệm trang sức ở Hội An mời ăn cơm khi ghé mua đồ.

Cả xóm tiễn khách Tây sau một đêm ngủ nhờ Cả xóm tiễn khách Tây sau một đêm ngủ nhờ. Video: Mẹ con Cát

Hoài Anh