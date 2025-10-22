Khách Tây mệt lả được người Việt mời ăn trong đám hiếu

Khi đang lo đám hiếu cho bố vợ, ông Cửu gặp hai vị khách Tây đứng trước cửa trong tình trạng mệt lả nên mời vào nhà dùng cơm chay, chiều 20/10.

Khoảng 14h30, ông Trần Hữu Cửu , 50 tuổi, sống ở xã Vinh Lộc, TP Huế, đang lo đám hiếu ngày thứ hai cho bố vợ thì hai khách nước ngoài trung tuổi đạp xe dừng trước cửa rạp.

Với 11 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên, ông Cửu nhìn "chiếc xe xịn" biết đây là khách cao cấp. Thấy họ có vẻ mệt mỏi và bối rối, ông ra hỏi thăm.

Hai vị khách đến từ Thụy Sĩ, cho biết đã đạp xe khoảng 60 km để tìm đường về resort, cách đó chừng 20 km. "Chúng tôi mệt quá, đói và khát nữa, quanh đây có nhà hàng nào không?", người vợ hỏi.

Họ kể rằng đã bị lạc, tìm mãi không thấy nhà hàng. Hầu hết hàng quán trong xã đã đóng cửa từ trưa và người dân không biết tiếng Anh, nên họ đành liều tấp vào nhà đang dựng rạp.

Hiểu tình hình, ông Cửu mời họ vào nhà, định nấu mì gói ăn tạm. Tuy nhiên, khi ông gợi ý dùng cỗ chay của đám hiếu vì còn khá nhiều, hai vị khách mừng ra mặt bởi họ cũng ăn chay trường.

Ông Cửu (áo trắng) chụp ảnh cùng hai khách Tây. Ảnh: NVCC

Ông Cửu chia sẻ, bữa cỗ chay chỉ có canh, rau xào và củ hấp nhưng cả hai vị khách đều ăn rất thích thú. Người chồng còn xin thêm một phần cơm, trong khi người vợ chỉ ăn một phần để giữ sức lái xe.

Khi biết gia đình có tang, hai du khách đã gửi lời chia buồn. Đáp lại, ông Cửu cũng tranh thủ giới thiệu cho họ về văn hóa tang lễ của người Việt. Ông giải thích, ở nhiều vùng của Huế, gia đình thường làm cỗ chay trong suốt 5-7 ngày tang lễ để giữ lòng thanh tịnh và đãi khách đến viếng.

"Một điều đặc biệt trong các đám tang ở Vinh Lộc là mọi người thường giữ tâm trạng thoải mái, không quá bi lụy, để người đã khuất ra đi thanh thản", ông Cửu nói thêm.

Hai khách Tây tiếp tục đạp xe về resort sau bữa ăn với gia đình ông Cửu. Ảnh: NVCC

Trước khi rời đi, hai vị khách chia sẻ rằng ban đầu họ không biết nhiều về Việt Nam. Họ quyết định đến thăm sau khi được những người Việt gần nơi họ sống giới thiệu đây là "quốc gia tuyệt vời với người dân hiếu khách". Họ khẳng định, bữa cơm bất ngờ giữa đám tang ở vùng quê Huế đã chứng minh cho thấy đó "không phải lời quảng cáo quá đà".

Sau khoảng một tiếng, cặp đôi cảm ơn gia đình đã hỗ trợ rồi tiếp tục hành trình về resort.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, một đoàn 15 khách Đài Loan đã bị mắc kẹt trên đường lên Sa Pa do sạt lở nghiêm trọng. Thấy khách hoảng hốt trong đêm mưa bão, anh Nguyễn Xuân Hưởng, chủ quán ăn ở xã Tả Phìn, đã mời tất cả vào nhà dùng bữa miễn phí. Do nhà nhỏ, anh còn liên hệ trường mầm non gần đó để họ ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, đường chưa thông, gia đình anh tiếp tục nấu ăn, đãi cả đoàn khách Đài Loan và hỗ trợ khoảng 100 khách Việt khác cùng bị mắc kẹt. Hành động này khiến đoàn khách quốc tế vô cùng cảm động, chia sẻ rằng họ cảm thấy "trong rủi có may" khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình như vậy.

Tú Nguyễn