Khách săn tour, tìm phòng sau khi được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Nhiều cơ sở lưu trú gần Hà Nội và TP HCM liên tục nhận yêu cầu giữ chỗ cho những hành trình nghỉ dưỡng tự túc bằng xe cá nhân của các gia đình.

Ba tiếng sau khi có thông tin chính thức về việc được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, anh Nam Anh, Hà Nội, đã nhắn tin cho đại lý du lịch để đặt phòng ở Mộc Châu hai đêm. Anh cho biết vốn chỉ định ở nhà vì nghỉ một ngày nhưng nay "chẳng biết làm gì tới tận 4 ngày" nên cả nhà quyết định đi chơi và đã đặt được hai phòng cuối của một khu nghỉ ngay trung tâm.

Tương tự, gia đình anh Minh Hải ở TP HCM khẳng định khả năng đi du lịch là 90%. Anh Hải cho biết đang chờ lịch thi của các con để sắp xếp lên đường bằng ôtô cá nhân, dự kiến tới các vùng biển trong 2-3 ngày. Theo anh Hải, do mọi người đều bất ngờ với lịch nghỉ nên hiện chắc vẫn còn nhiều phòng trống, không "cháy" như cao điểm hè.

Trên một số diễn đàn du lịch, nhiều khách lẻ vào hỏi các dịch vụ lưu trú trong các ngày từ 1/1 đến 3/1/2026 tại các điểm đến quen thuộc như Đà Lạt, Phan Thiết, Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang cũ).

Khách du lịch chụp ảnh với hoa mận Mộc Châu giữa tháng 12. Ảnh: Lê Nguyên

Lượng khách đặt dịch vụ du lịch có biến động sau khi có đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch thành 4 ngày. Trước đó, khi lịch nghỉ một ngày, các khu lưu trú có lượng phòng trống nhiều, hầu hết áp dụng giá ngày thường, không phụ thu lễ Tết cho các ngày 2 và 3/1. Tuy nhiên, sau đề xuất của Bộ Nội vụ, nhu cầu đặt phòng trên các ứng dụng Booking và Agoda tăng lên, nhiều cơ sở lưu trú nhận các cuộc gọi đặt phòng trực tiếp của khách.

"Còn hàng trăm tin nhắn tôi chưa kịp kiểm tra vì từ đầu tuần lượng khách đặt dịch vụ tăng, đặc biệt trong hai ngày nay khi thời gian nghỉ Tết Dương lịch tăng lên 4 ngày", anh Quang Kiên, làm du lịch ở Mộc Châu, cho hay. Khách hỏi các dịch vụ gồm phòng ở, phương tiện di chuyển tại địa phương, ăn uống và các tour chụp ảnh.

Đến chiều 25/12, anh Kiên cho biết đa phần khách sạn, homestay có vị trí đẹp tại Mộc Châu đã kín. Một số khu lưu trú ở xa trung tâm vẫn còn phòng trống, nhưng dự kiến sẽ kín trong vài ngày tới. Mộc Châu thích hợp cho các chuyến đi ngẫu hứng, di chuyển bằng phương tiện cá nhân, thời gian từ Hà Nội khoảng 4-5 tiếng. Hiện Mộc Châu đang vào mùa đẹp khi mai anh đào bắt đầu nở rộ.

Theo khảo sát của VnExpress trong ngày 25/12 trên website đặt phòng Agoda, một số khu lưu trú ở miền Bắc như Serena Resort, Vayang Retreat & Camping (Phú Thọ), Dhawa Hồ Tràm, Ibis Styles Vung Tau (TP HCM) đều có biến động về giá, tăng 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi so sánh giá buổi sáng và chiều, một số hạng phòng đã hết. The Anam Mũi Né Resort, Sailing Club Resort Mũi Né đã kín phòng đêm 2/1/2026. Tuy nhiên, nhìn chung lượng phòng ở các nơi vẫn còn, hiện vẫn dễ dàng đặt ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Phòng nghỉ ở Vayang Retreat & Camping bắt đầu hết một số hạng. Ảnh chụp màn hình

Lượng đặt dịch vụ tại các đơn vị lữ hành lớn chưa ghi nhận tăng đột biến, nhưng tăng đều khoảng một tuần qua, tập trung vào các combo, vé máy bay và phòng khách sạn.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour cho biết khách hiện có xu hướng đặt dịch vụ sát ngày, khoảng hai tuần trước chuyến đi, thay vì 1-2 tháng như trước đây. Tâm lý này phản ánh sự thận trọng của người dân trong việc chờ khuyến mãi hoặc sắp xếp công việc vào phút chót. Việc kéo dài kỳ nghỉ lên 4 ngày được kỳ vọng là yếu tố thúc đẩy thị trường.

Năm nay, du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày và nghỉ dưỡng. "Với 4 ngày nghỉ, lượng khách dự kiến tăng mạnh trong những ngày tới, tập trung vào các hành trình di chuyển nhanh, lịch trình gọn", bà Thu nói. Thay vì đi xa, nhiều người chọn các điểm đến gần với chất lượng dịch vụ cao để thư giãn đầu năm.

Đáng chú ý, xu hướng du lịch kết hợp tổ chức tiệc tất niên hoặc tân niên đang gia tăng. Nhiều nhóm bạn hoặc doanh nghiệp nhỏ tranh thủ dịp này để tổ chức sự kiện tại các khu nghỉ dưỡng gần thành phố lớn. Bà Thu nhận định Tết Dương lịch là "kỳ nghỉ khởi động" mang nhiều ý nghĩa tinh thần. Thị trường đang dần ổn định, du khách tuy thận trọng nhưng sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm phù hợp.

Dù vậy, nhiều gia đình vẫn chọn ở nhà đợt này vì con cái phải đi học. Chị Thu Hương, Hà Nội, cho hay lịch nghỉ chỉ dành cho người đi làm, các con chị (cấp hai và cấp ba) vẫn đi học, lại vướng lịch thi nên gia đình chỉ ở nhà và thăm ông bà nội ngoại, dù cũng muốn đi đâu đó nghỉ ngơi 1-2 ngày.

Thường xuyên đi chơi cả gia đình mỗi khi có cơ hội, đã hoàn tất kế hoạch chơi Tết Âm lịch, nhưng dịp Tết Dương lịch này gia đình chị Minh Xuân chọn ở nhà vì lịch nghỉ bất ngờ và chốt muộn quá, xoay không kịp. "Tôi cũng không phải cố đi chơi cho bằng được nên dịp này chọn ở nhà, thăm hỏi họ hàng và nghỉ ngơi quanh Hà Nội", chị Xuân nói.

Sáng 25/12, Văn phòng Chính phủ thông báo đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường sang ngày nghỉ của tuần kế tiếp. Theo đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục, từ 1/1 đến hết 4/1. Theo lịch cũ, người lao động chỉ được nghỉ một ngày 1/1/2026 (thứ năm).

Tâm Anh