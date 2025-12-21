6 điều nên làm khi đến Mộc Châu mùa đông xuân

Sơn LaHướng dẫn viên địa phương gợi ý các trải nghiệm tại Mộc Châu khi vùng đất này bước vào mùa đẹp nhất năm với sắc hoa bung nở và trái cây chín rộ.

Mùa đông xuân tại Mộc Châu hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của các loài hoa và khí hậu đặc trưng của vùng cao phía Bắc.

Check in vườn cam và vườn hồng

Cam bắt đầu chín từ tháng 11. Cam ở Mộc Châu là giống cam rốn lồi (cam Navel) có nguồn gốc từ Australia, phù hợp với khí hậu địa phương nên sinh trưởng tốt. Du khách vừa được chụp ảnh, vừa có thể thưởng thức cam tươi ngay tại vườn. Chủ vườn đã chuẩn bị sẵn giỏ và dụng cụ hái. Vé vào cửa 40.000 đồng đến 50.000 đồng tùy nơi. Mỗi kg cam giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng tùy kích cỡ. "Cam Mộc Châu vỏ mỏng, màu sậm, không hạt và vị ngọt đậm", Kiên cho biết.

Ngoài cam, các vườn hồng ở Mộc Châu cũng đang chín đỏ. Hồng Mộc Châu được lấy giống từ Nhật Bản, có hai loại là hồng giòn và hồng chát. Hồng chát có quả gần như không ăn được, nhưng màu cam đỏ rực rỡ, tạo khung cảnh đẹp khi lên ảnh.

Vườn cam tại Mộc Châu. Ảnh: Quang Kiên

Khám phá hang Táu

Qua mùa mưa, hang Táu được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh, cây cối đâm chồi, không khí dễ chịu. Tại đây, du khách có thể chụp ảnh, cưỡi ngựa, trekking, ngắm núi rừng và thưởng thức các món ăn địa phương.

Hang Táu là một ngôi làng nguyên thủy, cách trung tâm gần 20 km. Đường đến Hang Táu nhỏ, gập ghềnh khó đi đang được sửa chữa, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trong 1-2 tháng tới. Ở đây không có nhiều dịch vụ, điện yếu và không có internet. Tuy nhiên, những đặc điểm này lại thu hút đông du khách trong và ngoài nước.

Săn mây

Du khách có thể săn mây vào nhiều thời điểm ở Mộc Châu, trong đó, tháng 12 và tháng 1, tỷ lệ thành công cao hơn cả. Một số điểm săn mây nổi tiếng và dễ tiếp cận gồm thung lũng Mu Náu, bản Pa Phách, đồi chè Tân Lập, đỉnh Pha Luông. Du khách nên dậy sớm, và chọn hôm trời lạnh, độ ẩm cao, mây dày và đẹp hơn.

Hoa mận trái mùa đang bung nở

Hoa mận trái mùa đang nở tại một số nơi như Mu Náu, Nà Ka, Pa Khen. Những cây mận nở hoa đều là các cây lâu năm, thân thẳng, hoa đều.

"Hoa mận hiện nhỏ và chưa bung nở như chính vụ nhưng cả vườn cảnh sắc vẫn rực rỡ cho du khách sống ảo", Kiên cho biết. Hoa mận chính vụ thường nở rộ vào khoảng tháng 2 hằng năm.

Những cây hoa mận nở sớm ở Mộc Châu, đầu tháng 12. Ảnh: Quang Kiên

Check in đồi cỏ hồng

Cỏ hồng Mộc Châu cũng đang mùa đẹp nhất. Đồi cỏ nổi tiếng nhất nằm ở xã Mường Sang. Cỏ tại đây có màu hồng phớt, nhẹ, mịn như đuôi lông chồn. Đồi cỏ cách trung tâm thị trấn khoảng 17 km, đường đi thuận tiện. Du khách có thể kết hợp tham quan thác Dải Yếm, vườn thú và các nông trại gần đó.

"Đẹp nhất là buổi sáng, từ 8h đến 10h, nhưng ấn tượng hơn là thời điểm hoàng hôn, từ 15h đến 17h khi ánh nắng chiếu xiên, tạo nên cảnh đẹp huyền ảo", Kiên tư vấn. Vé tham quan từ 30.000 đồng.

Ngắm hoàng hôn từ quán cà phê

Du khách sẽ có trải nghiệm trọn vẹn khi kết thúc ngày dạo chơi bằng thưởng thức đồ uống ở một trong những quán cà phê nổi tiếng như Đá Coffee, tiệm cafe Cánh Cam, Halian Garden... Các quán đều có tầm nhìn rộng ra những đồi chè, thuận tiện cho du khách ngắm cảnh và chụp ảnh check in.

Bữa tối, du khách có thể chọn ăn cá hồi và cá tầm, những món ăn được đánh giá "phải thử" khi đến Mộc Châu. Các nhà hàng thường phục vụ theo set với nhiều món như gỏi, cháo, nướng, da chiên, lẩu, nem... Giá mỗi set trung bình 300.000 đồng. Các địa chỉ nổi tiếng: Vườn Đào, Hang Dơi, Cá Hồi 64, Cá Hồi 26, Xuân Bắc, Tám Béo.

Hoàng hôn từ tiệm cà phê Cánh Cam, Mộc Châu. Ảnh: Quán cà phê

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 180 km, Mộc Châu được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở khu vực miền Bắc mùa đông và xuân. Nhiều loài hoa bung nở trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm như hoa mận, đào, mơ thu hút khách chụp ảnh check in.

Để đến Mộc Châu, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất là ôtô (xe cá nhân, xe khách, limousine). Thời gian từ Hà Nội đến Mộc Châu khoảng 4-5 tiếng tùy điều kiện giao thông. Tại Mộc Châu, du khách nên thuê xe của người bản địa để thuận tiện di chuyển.

Theo dự báo trong khoảng một tuần tới, thời tiết ở Mộc Châu đẹp, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động khoảng từ 12 đến 22 độ C, trời lạnh vào đêm và sáng sớm, thuận tiện cho các chuyến du lịch trải nghiệm.

Tâm Anh