Khách sạn sau đại dịch sẽ thế nào?

Có thể sẽ không còn tìm thấy "bóng dáng" của những người khuân vác hành lý, mini bar hay những chiếc ghế tắm nắng gần bể bơi.

Hàng triệu người đang tuyệt vọng khi không biết chính xác thời điểm nào có thể đi du lịch khắp thế giới trở lại. Tuy nhiên, ngay cả khi Covid-19 được kiểm soát, các kỳ nghỉ sẽ rất khác biệt, không còn giống như trước, đặc biệt trong ngành dịch vụ khách sạn. Dưới đây là các thay đổi mà du khách có thể lường trước tại những bộ phận trong khách sạn.

Các khách sạn sẽ hạn chế tối đa đồ vật trong phòng để ngăn việc tiếp xúc nhiều, bể bơi được đăng ký sử dụng theo giờ, lễ tân đeo khẩu trang... Ảnh: Sun.

Quầy lễ tân, sảnh đón khách

Các khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới đang tìm cách trấn an để khiến khách cảm thấy an toàn cũng như hạn chế tối đa sự lây lan của virus khi đặt phòng. Do đó, thảm khử trùng có thể sẽ được sử dụng ở nhiều khách sạn để đảm bảo giày dép du khách đi luôn sạch sẽ khi đi từ ngoài vào, theo Hiệp hội Khách sạn ở Costa Balca và Valencia, Tây Ban Nha.

Trên sàn khách sạn cũng có thể hiển thị vị trí đứng nhằm đảm bảo khoảng cách xã hội cho bạn mọi lúc. Ngoài ra, du khách sẽ phải thực hiện các thao tác tự nhận phòng trực tuyến nhiều hơn nhằm tránh tiếp xúc với người khác tại quầy lễ tân.

Giờ nhận phòng có thể sẽ bị đẩy lùi xuống muộn hơn vì nhân viên cần dọn dẹp lâu hơn do thời gian khử trùng. Thẻ từ, chìa khóa có thể biến mất vì nhiều khách sạn đang sử dụng phòng không cần khóa. Nó sẽ được đóng - mở bằng cách sử dụng các ứng dụng và công nghệ. Đối với những nơi chưa cung cấp ứng dụng này, chìa khóa sẽ được khử trùng mỗi khi khách rời phòng ra ngoài. Một số khách sạn thậm chí bắt đầu sử dụng nhiều robot quét dọn, và điều này thường thấy nhất ở Nhật Bản, nhằm hạn chế khả năng tiếp xúc với nhiều người của khách.

Việc xếp hàng dài để đợi đến lượt nhận phòng ở các khách sạn trên thế giới cũng có thể sẽ không còn xuất hiện sau đại dịch. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Tracey Xu, giảng viên ngành Dịch vụ khách hàng của khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn, thuộc Đại học Surrey, Anh, cho biết ứng dụng sử dụng robot trong ngành dịch vụ ngày càng tăng. Với mục đích trấn an khách hàng tiềm năng rằng, thời gian lưu trú trú của họ sẽ an toàn khi sự tương tác với người khác được giảm thiểu tối đa, việc sử dụng robot trong nhiều khách sạn sẽ không còn là viễn cảnh.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc không còn dịch vụ khuân, vác hành lý. Và bạn sẽ phải tự lau sạch vali trước khi mang đồ về phòng.

Các phòng khách sạn

Mini bar có thể là món đồ đầu tiên trong phòng bị "khai tử" vì có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm chéo giữa các khách thuê. Nhiều khách sạn có thể sẽ bỏ dịch vụ kê thêm giường và thậm chí dịch vụ phòng để giảm khả năng lây nhiễm. Đồ đạc không cần thiết trong phòng sẽ bị loại bỏ như thảm, tranh treo tường vì nguy cơ lây nhiễm virus.

Nhân viên quét dọn ở các khu vực công cộng trong khách sạn dần được thay thế bằng robot. Ảnh: AFP.

Rudy Tauscher, tổng giám đốc của khách sạn Four Seasons New York, nói trên NBC: "Chúng tôi đã loại bỏ minibar, móc treo thừa, khăn trải giường thừa. Chúng tôi cũng cất bớt gối đi và mỗi phòng chỉ có bốn cái, thay vì sáu như trước đây".

Người đứng đầu ngành du lịch ở Cornwall, Anh, Malcom Bell cho biết du khách có thể sẽ không còn tìm thấy các hộp đồ chơi, đĩa DVD, sách... trong các căn phòng khách sạn. Vì người tiêu dùng muốn thấy sự sạch sẽ, mọi thứ sẽ được giảm thiếu tối đa. Ngoài ra, bạn sẽ không còn có thể thoải mái ném khăn, quần áo bẩn xuống sàn để phục vụ vào dọn. Thay vào đó sẽ được khách sạn yêu cầu bỏ chúng vào túi kín để nhân viên mang đi giặt.

Quầy bar và nhà hàng

Những bữa tiệc buffet từng là niềm yêu thích của nhiều khách thuê phòng. Tuy nhiên trong tương lai, mọi người sẽ chuyển sang ăn đồ gọi món nhiều hơn. Nhờ đó, nhà hàng có thể loại bỏ bớt bàn ghế để tạo thêm không gian giãn cách.

Malcom Bell nói thêm, các vị khách có thể sẽ phải ăn sáng theo suất, nếu khách sạn chỉ có 3 bàn nhằm phục vụ việc giãn cách xã hội, thay vì tụ tập thành đám đông để ăn buffet như truyền thống. Các hộp đựng gia vị trên bàn như muối, hạt tiêu, sốt cà chua có thể sẽ không còn, để khách không thể chia sẻ với bất kỳ vị khách lạ nào khác ngoài bàn của bạn. Điều này góp phần làm giảm sự lây nhiễm nCoV giữa các vị khách.

Không gian sinh hoạt chung

Điều thay đổi nhiều nhất trong các khách sạn có lẽ là không gian vui chơi, giải trí chung như bể bơi. Một số khu nghỉ dưỡng trên thế giới đang tạm đóng cửa hồ bơi. Một số khu vực khác yêu cầu các vị khách sử dụng hồ bơi thời gian so le nhau để giảm số lượng người tập trung lớn cùng lúc. Ngoài ra, khăn lông để khách lau người sau khi tắm và những chiếc ghế phơi nắng có khả năng cũng sẽ biến mất. Thay vào đó là những chiếc khăn giấy dùng một lần.

Anh Minh (Theo Sun)