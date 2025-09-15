Khách quốc tế đổ đến trong mùa du lịch thấp điểm ở Việt Nam

Du lịch Việt Nam đón lượng quốc tế chưa từng có trong tháng 7 và 8, vốn là mùa thấp điểm.

Mùa cao điểm du lịch quốc tế tại Việt Nam từ tháng 9 đến tháng 4. Tháng 5 đến 8 là mùa thấp điểm nhưng năm nay, mùa thấp điểm lại ghi nhận kỷ lục mới khi đón lượng khách tương đương mùa cao điểm của những năm trước.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 và 8 lần lượt đạt 1,56 triệu và 1,68 triệu lượt, cao hơn lượng khách của hai tháng cao điểm 9-10/2024 (1,3 và 1,4 triệu lượt). Đây cũng là lượng khách đến tháng 7 và 8 cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước, tăng từ 16-36%.

Nhiều đơn vị du lịch đón khách quốc tế tại Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, cũng ghi nhận lượng khách inbound đặt tour năm nay tại các công ty tăng mạnh, 15-40%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế tham gia trải nghiệm bắt cá ở miền tây dịp hè. Ảnh: Vietluxtour

"Tôi thích đến Việt Nam mùa thấp điểm vì giá vé máy bay rẻ hơn và bản thân thích những nơi yên tĩnh, không quá tải du khách", Natacha Santos, 38 tuổi, đến từ Bồ Đào Nha nói. Cô đến TP HCM vào những ngày mùa hè của tháng 8, khám phá văn hóa và cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Theo các chuyên gia du lịch, lý do đầu tiên giúp Việt Nam bội thu khách mùa cao điểm đến từ các chính sách.

Giám đốc Truyền thông Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu chỉ ra có ba yếu tố chính trong chính sách khiến khách đổ xô đến dịp hè: đẩy mạnh quảng bá qua các sự kiện văn hóa và ẩm thực tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM; nới lỏng chính sách thị thực, đặc biệt là miễn visa 45 ngày cho nhiều nước.

Việc mở rộng các đường bay thẳng tới một điểm đến (Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng), tăng tần suất từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia đã tạo thuận lợi lớn cho du khách. Khi đi lại thuận tiện, khách cũng sẽ đến nhiều hơn.

Sản phẩm du lịch hè tại Việt Nam cũng ngày càng đa dạng hơn. Khách quốc tế đến Việt Nam có thể trải nghiệm du lịch biển nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, cùng nhiều lễ hội biển và festival quốc tế, theo Tổng Giám đốc Travelogy Vietnam Vũ Văn Tuyên.

Ngoài sự nỗ lực của Việt Nam, xu hướng và tình hình địa chính trị trên thế giới cũng góp phần giúp ngành du lịch hưởng lợi. Ông Tuyên của Travelogy Vietnam cho biết hiện nay, du khách có xu hướng "dịch chuyển du lịch mùa vụ". Sau dịch, khách phương Tây không còn tập trung đi vào mùa thu - đông (để tránh rét) mà chọn du lịch hè để tận dụng kỳ nghỉ dài, giá vé hợp lý, thời tiết thuận lợi.

Đại diện của Vietluxtour cũng đồng quan điểm khi lượng khách quốc tế tại công ty hè này chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ, Australia. Tệp khách này có xu hướng ít phụ thuộc mùa vụ, sẵn sàng đi vào mùa thấp điểm để tận dụng khuyến mại.

Các bất ổn chính trị cùng suy thoái kinh tế khiến người dân toàn cầu thắt chặt chi tiêu. Một số điểm đến truyền thống trong khu vực Đông Nam Á (như Thái Lan, Indonesia) vẫn đang phục hồi chậm hơn hoặc gặp vấn đề về quá tải khiến Việt Nam trở thành lựa chọn thay thế mới nổi nhờ các ưu điểm như chi phí phải chăng, dễ đến, an ninh an toàn cao.

Thời tiết khắc nghiệt tại châu Âu hè này cũng là lý do giúp du khách tìm điểm đến phù hợp tránh mát, trong đó có Việt Nam. Theo AFP, nắng nóng đã "tấn công dữ dội" Nam Âu (Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Pháp), với nhiệt độ vượt quá 46 độ C ngay đầu hè, khiến nhiều nơi phải ban bố cảnh báo đỏ. Tổng thư ký LHQ Antonia Guterres ngày 30/6 đã đưa ra thông báo: "nắng nóng cực đoan ở châu Âu không còn là hiện tượng lạ mà đã trở thành bình thường mới".

Các thay đổi mới trong chính sách visa, thuế quan của Mỹ khiến du khách ngần ngại ghé thăm và lựa chọn địa điểm thay thế. Theo khảo sát của kênh truyền hình Mỹ CNBC, 58% người được hỏi cho biết "đã hủy đi Mỹ" và chuyển hướng du lịch đến Đông Nam Á để thay thế, trong đó có Việt Nam.

"Thị trường châu Á trỗi dậy cũng là cú hích giúp Việt Nam có một mùa thấp điểm bội thu", CEO Lux Group, đơn vị cung cấp các dịch vụ du lịch và du thuyền sang trọng, Phạm Hà nói.

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia, trong 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu lượt. Tính riêng hai tháng 7-8, tổng lượng khách đạt hơn 3,2 triệu lượt. 50% trong số đó đến từ ba thị trường Đông Bắc Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Theo CEO Phạm Hà, đây là nhóm khách có thói quen đi du lịch quanh năm, chỉ cần chi phí hợp lý, khoảng cách ngắn và không phụ thuộc vào mùa vụ.

Ngoài ra, 2025 cũng là năm đánh dấu sự bứt phá của tệp khách Nga và Ấn Độ, khi lượng khách tăng 300% so với cùng kỳ nhờ các đường bay thẳng, chính sách nới lỏng visa.

Khách quốc tế trải nghiệm cưỡi trâu ở làng rau Trà Quế, Đà Nẵng. Ảnh: Vietluxtour

Theo các chuyên gia du lịch và đại diện công ty lữ hành, với đà tăng trưởng như hiện tại, trong tháng 9 Việt Nam có thể đón 1,8 triệu lượt khách quốc tế cũng như tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm - cũng là mùa lễ hội.

Các tín hiệu tích cực từ lượng khách quốc tế đến trong tháng 7 và 8 cho thấy du lịch Việt đang dịch chuyển từ mô hình cao điểm ngắn hạn sang hút khách quanh năm. "Điều này giúp các đơn vị làm trong lĩnh vực dịch vụ có nguồn khách ổn định, giảm rủi ro lệ thuộc vào vài tháng nhất định như trước đây", CEO Phạm Hà của Lux Group nói.

Phương Anh