Việt Nam đón kỷ lục hơn 12 triệu lượt khách quốc tế 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón kỷ lục hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng nay, trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt người, tăng gần 7% so với tháng 6 và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước và tăng 25% so với 2019 - năm hoàng kim của du lịch Việt.

Mùa du lịch cao điểm khách quốc tế tại Việt Nam thường từ tháng 9 - 10 đến tháng 3 - 4 năm sau, tháng 7 là mùa du lịch thấp điểm. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến tháng 7 năm nay cao bằng lượng khách đến vào mùa cao điểm tháng 9 năm 2019.

Bãi biển Mũi Né thu hút nhiếu du khách trong dịp hè, trong ảnh là hai vị khách quốc tế chơi lướt ván diều, tháng 7/2025. Ảnh: Việt Quốc

Theo nhận định từ các giám đốc công ty lữ hành chuyên thị trường inbound (khách quốc tế đến), đây là một điểm sáng trong bối cảnh du lịch thế giới bị ảnh hưởng do các biến động chính trị, chiến tranh và chính sách visa nhiều nước thắt chặt. Với mức độ tăng trưởng, đón khách như hiện tại, Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách đến cuối năm.

Lượng khách đến bằng đường không trong tháng 7 vẫn đạt mức cao nhất, với hơn 1,32 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 234.000 lượt và đường thủy với hơn 2,5 nghìn lượt.

Theo Cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá- xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều.

Trung Quốc đại lục vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 7 với hơn 391.000 lượt, tiếp đến là Hàn Quốc với hơn 317.000 lượt. Các thị trường gửi khách lớn tiếp theo vẫn là các "gương mặt quen thuộc" giống như các tháng trước gồm Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Nga, Australia, Mỹ.

Về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường tăng nhiều nhất khi lượng khách đến trong tháng 7 năm nay bằng 300% so với cùng kỳ 2024. Các thị trường có mức tăng trưởng cao thuộc top đầu tiếp theo phải kể đến Trung Quốc và các quốc gia châu Âu được Việt Nam miễn visa đơn phương như Đức, Pháp, Italy, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Anh.

Theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5 và mới được công bố của Tổ chức du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), quý I năm nay du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế cao thứ 6 thế giới, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Nếu xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ nhất, tiếp đến là Nhật Bản và CH Palau.

Việt Nam cũng đứng thứ hai về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với 2019) và thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch, với 29%, so với năm 2024. Trong bảng xếp hạng quý III của Henley Passport Index (Chỉ số xếp hạng hộ chiếu toàn cầu), hộ chiếu Việt Nam cũng tăng 7 bậc so với hồi đầu năm, tăng từ vị trí 91 lên 84.

Phương Anh