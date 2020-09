Khách quốc tế đến Việt Nam giảm hơn 99%

9 tháng năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,8 triệu lượt, giảm 70,6% so với cùng kỳ, tức hơn 9 triệu lượt.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 9 năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 13.800 lượt người, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này năm ngoái, ngành du lịch vẫn đang lập kỷ lục tháng thứ tư liên tiếp đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến mỗi tháng.

Tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,8 triệu lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hơn 97% là khách quốc tế đến trong quý I/2020. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách quốc tế giảm hơn 9 triệu lượt. Nguyên nhân, theo Tổng cục Thống kê, do Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn này chủ yếu là vẫn là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài.

Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến cho doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 9 tháng hoạt động du lịch của năm 2020 cũng sụt giảm. Doanh thu du lịch lữ hành trong 9 tháng ước tính đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, giảm 56,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như Khánh Hòa giảm 78,7%; TP HCM giảm 73,7%; Quảng Nam giảm 70,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 68,5%; Đà Nẵng giảm 68,1%; Cần Thơ giảm 57,1%; Quảng Ninh giảm 49,8%; Bình Định giảm 44,3%; Hà Nội giảm 42,6%; Thanh Hóa giảm 39,9%; Hải Phòng giảm 34,9%.

Một số địa phương có thế mạnh về du lịch ghi nhận mức giảm mạnh về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Theo báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam năm 2019, Tổng cục du lịch tính toán, nếu có thể mở cửa vào quí IV năm nay, cả nước sẽ đón từ 4 - 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tức giảm từ 13,5 - 14 triệu lượt so với năm ngoái.

Các doanh nghiệp lữ hành, dù rất mong Chính phủ sớm cho phép đón khách quốc tế trở lại, cũng không lạc quan rằng thị trường sẽ nhanh chóng khôi phục vào cuối năm nay.

"Nhiều đối tác cho biết định đưa khách quay lại vào đầu năm 2021 và đang chờ thông tin từ Việt Nam để quyết định", ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc công ty Images Travel nói. Đối tác châu Âu của đơn vị này không hủy tour hàng loạt mà hủy dần dựa trên những động thái về mở cửa thị trường du lịch của chính phủ Việt Nam.

Nguyễn Nam

