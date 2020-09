Doanh nghiệp du lịch, hàng không hiến kế 'sống chung' với Covid-19

Alma Resort cho du khách dùng vòng đeo tay thông minh thay chìa khóa phòng, trong khi đó, Vingroup xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Tại tọa đàm "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức ngày 24/9, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết, năm 2020 do tác động của dịch Covid-19, ngành du lịch ảnh hưởng nặng nề. "Tác động của làn sóng covid-19 lần hai rất lớn khiến doanh nghiệp khó gặp khó. Các doanh nghiệp đã cắt giảm tối đa, ước tính thiệt hại hơn 200 tỷ", ông nói.

Tọa đàm "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức ngày 24/9.

Tuy nhiên, trước tình hình Covid-19 tái phát, các doanh nghiệp du lịch vẫn cố gắng chống chịu, nỗ lực vượt qua thời điểm khó khăn. Ông Đặng Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup thông tin, để thu hút du khách đến với chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí tập đoàn đã đưa ra sản phẩm có chi phí hợp lý, chất lượng 5 sao, phù hợp với đa dạng khách hàng. Ngoài mức giá hợp lý, đơn vị tăng trải nghiệm của du khách ở các điểm đến yêu thích như Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An bằng sản phẩm mới.

"Chúng tôi nỗ lực xây dựng các khu vui chơi, giải trí tầm cỡ quốc tế bằng cách mở rộng công viên nước, bổ sung thêm trò chơi mạo hiểm. Cuối năm nay, Vingroup sẽ cho ra mắt tàu ngầm vô cực, đồng thời nâng cấp chuỗi chương trình nghệ thuật đẳng cấp Tada show tại Nha Trang, khu phố mua sắm không ngủ tại Nam Hội An...", ông Đặng Thanh Thủy khẳng định.

Ông Đặng Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bên cạnh các giải pháp để kích cầu hoạt động kinh doanh, Vingroup cũng chú ý đảm bảo an toàn cho du khách ngay từ khi Covid-19 bùng phát. Chuỗi nghỉ dưỡng của Vingroup đảm bảo hệ thống kiểm soát ba lớp duy trì 24/24 theo chỉ dẫn của Bộ Y Tế. Ba lớp đảm bảo an toàn gồm: Khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, dấu hiệu lâm sàng của khách hàng, nhân viên; Thường xuyên khử khuẩn ở các khu vực phòng nghỉ, khu vực công cộng trong các tòa nhà, tạo hành lang giãn cách; Yêu cầu nhân viên và khách đeo khẩu trang, tuân thủ yêu cầu vệ sinh phòng dịch.

Trong nội bộ, Vingroup áp dụng 10 tiêu chí vệ sinh phòng dịch - "Safe to stay" để đảm bảo an toàn trong quy trình đón tiếp khách du lịch. Không nằm ngoại lệ, Tập đoàn Sun Group cũng thực hiện rất nghiêm quy tắc về an toàn. Về phía các trung tâm giải trí thực hiện quy định về: khẩu trang, khai báo y tế, khử khuẩn... nhắc nhở khách hàng thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Đơn vị dán các vạch khoảng cách để khách hàng mua vé khi vui chơi.

Tại Alma Resort, Khánh Hòa, cán bộ quản lý, chăm sóc sức khỏe lên kế hoạch phản ứng tức thời, trong đó bao gồm việc lập điểm kiểm tra thân nhiệt tại khu vực lễ tân, cửa ra vào resort. Đơn vị đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m tại nơi đông người như nhà hàng, khu công cộng; bố trí dung dịch sát khuẩn cá nhân tại nhiều khu vực trọng yếu. Các bề mặt thường xuyên chạm tay vào như nút bấm thang máy được khử trùng thường xuyên trong ngày, các phòng nghỉ đều được khử trùng sạch sẽ trước, sau khi khách rời đi.

Ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại tại Alma Resort, Khánh Hòa chia sẻ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách.

Thêm vào đó, Alma cung cấp cho du khách vòng đeo tay thông minh. Chiếc vòng này được sử dụng thay cho chìa khóa phòng thông thường kết hợp tính năng ghi nhận mọi giao dịch thanh toán diễn ra trong resort. Do đó, khách hàng chỉ cần thanh toán một lần khi check-out thay vì phải dùng trả tiền mặt khi sử dụng dịch vụ.

Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra tiêu cực với ngành hàng không, nhìn ở góc độ tích cực, chúng trở thành chất xúc tác giúp thay đổi môi trường sân bay theo hướng lành mạnh. Từ những ngày đầu có dịch, Vietnam Airlines không ngừng điều chỉnh quy định, quy trình để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tất cả các chuyến bay đáp ứng nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế, hàng không quốc tế. Máy bay luôn được phun khử khuẩn tồn lưu, vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn an toàn với sức khỏe sau mỗi chuyến. Hành khách khai báo y tế trước mỗi chuyến bay, khuyến khích check-in, làm thủ tục trực tuyến trên app, website, tổng đài... để đảm bảo giãn cách xã hội.

Trong suốt chuyến bay, đồ uống đóng chai được sử dụng, khăn lau tay chứa cồn sát khuẩn, suất ăn đóng kín và nấu chín, nước ép trái cây nguyên chất hạng thương gia để tăng cường hệ miễn dịch. Bầu không khí trên máy bay được làm mới sau mỗi 3 phút nhằm hạn chế truyền nhiễm. Toàn bị trang thiết bị phục vụ được khử khuẩn vào cuối ngày.

Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng ban Tiếp thị và chuyển đổi số của Vietnam Airlines - cho biết vấn đề an toàn được ưu tiên số một từ ngay ngày đầu tiên đại dịch Covid-19 diễn ra.

Tổ chức du lịch thế giới đưa khẩu hiệu: "Covid-19 chuyển đổi du lịch", theo đó, nếu chỉ dùng giải pháp thông thường như giảm giá, yêu cầu hỗ trợ thì không còn phù hợp. Tại tọa đàm "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn", lãnh đạo Tổng cục Du lịch khuyến khích các doanh nghiệp, hãng hàng hkoong hãy tư duy, tiếp cận khách hàng theo cách mới. Bàn về vấn đề này, ông Dương Hoài Nam - Giám đốc văn phòng khu vực miền Bắc Vietjet Air thông tin, ngày 30/9, Vietjet Air sẽ khai thác lại đường bay quốc tế, từ Seoul về Việt Nam. Trước tiên là các chuyên gia, những người có tay nghề cao... sẽ về nước, dù họ không phải khách du lịch nhưng từ trải nghiệm ban đầu sẽ khởi động cho những chuyến bay sau.

Giống Vietjet Air, đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, ngay từ những đầu tiên dịch bùng phát, hãng sẵn sàng đồng hành cũng các đơn vị lữ hành trong nước. Sau một năm cất cánh, hãng nghi nhận những thành tựu đáng kể, là một trong những đơn vị tiên phong trong những sản phẩm mới. Bamboo Airways chính thức mở bán đường bay thẳng từ Hà Nội - Côn Đảo, Hải Phòng - Côn Đảo và Vinh - Côn Đảo từ 12/9 góp phần kích cầu ngành du lịch.

Ngọc Thi