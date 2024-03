Khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh Việt Nam tăng mạnh

Hai tháng đầu năm có 217 khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam do giấy tờ không hợp lệ, bằng 1/4 năm 2023, gây áp lực cho sân bay và hãng hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm 2020 có 506 trường hợp khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh, năm 2022 có 404 người, năm 2023 có 886, riêng hai tháng đầu năm 2024 là 217 người.

Số khách bị từ chối nhập cảnh tăng so với trước đây gây thiệt hại cho hãng hàng không đưa khách đến vì phải đưa khách quay lại nơi xuất phát, tạo áp lực lên cảng hàng không - nơi hành khách được quản lý trong lúc chờ chuyến bay trở về, tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn tại sân bay và trên tàu bay.

Để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đến Việt Nam phải kiểm soát chặt giấy tờ đi máy bay đối với hành khách nhập cảnh, quá cảnh.

Máy bay hoạt động tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Các hãng được yêu cầu cập nhật quy định của Việt Nam và quốc tế về xuất, nhập cảnh, quá cảnh liên quan đến hành khách, tuyên truyền về quy định đối với giấy tờ đi tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị nhà chức trách, bộ phận kiểm soát giấy tờ đi máy bay của quốc gia nơi tàu bay xuất phát kiểm soát chặt chẽ giấy tờ của hành khách nhằm hạn chế đến mức tối thiểu trường hợp không đủ điều kiện nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam do giấy tờ.

Theo Tổ thường trực Hội đồng đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia, việc sử dụng hộ chiếu giả hoặc các vụ liên quan đến giấy tờ đi lại trên chuyến bay quốc tế có xu hướng gia tăng từ năm 2022 đến nay trên toàn cầu.

Anh Duy