Khách qua Tân Sơn Nhất và Nội Bài tăng mạnh dịp Tết Dương lịch

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong giai đoạn từ ngày 1 đến 4/1, sân bay dự kiến khai thác bình quân khoảng 760 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, tăng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch năm ngoái. Lượng hành khách qua sân bay ước đạt khoảng 131.000 lượt/ngày, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hai ngày cao điểm 1 và 4/1, Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 786 chuyến bay mỗi ngày, với lượng khách khoảng 135.000 lượt/ngày, chủ yếu tập trung trên các đường bay nội địa.

Trước áp lực hành khách tăng cao, đại diện Tân Sơn Nhất cho biết việc phân bổ khai thác giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3 đã giúp giảm tải đáng kể so với các năm trước. Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun Phú Quốc Airways đã chuyển sang khai thác tại ga T3 - nhà ga có công suất thiết kế 20 triệu khách mỗi năm. Ga T1 hiện chỉ còn VietJet Air hoạt động, qua đó giảm áp lực tại khu vực này.

Cùng với đó, sân bay đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ hành khách dịp cao điểm, bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết luồng khách theo khung giờ. Các quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, cửa khởi hành được khai thác linh hoạt; ứng dụng định danh và nhận diện sinh trắc học tiếp tục được triển khai nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo sản lượng vận chuyển dịp Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026) tăng 5-10% so với thường lệ. Riêng ngày cao điểm 4/1/2026, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách, tăng 12,5% so với lịch bay mùa Đông 2025, với khoảng 650 chuyến bay, tăng 9%.

Trong số này, khách quốc tế có thể đạt khoảng 50.000 lượt với 330 chuyến bay, khách nội địa khoảng 65.000 lượt với 320 chuyến, tăng gần 15% so với ngày thường.

Theo sân bay Nội Bài, năm 2025 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không với việc duy trì khai thác ổn định của các hãng trong nước và sự gia nhập của Sun Phú Quốc Airways. Ở mạng bay quốc tế, nhiều hãng mới mở đường bay đến Hà Nội, đồng thời các hãng hiện hữu tăng tần suất, có thời điểm lượng khách quốc tế đạt khoảng 50.000 lượt/ngày, vượt mức cao điểm các năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, từ giữa tháng 12/2025, Nội Bài đã đưa vào khai thác các hạng mục mở rộng Nhà ga T2, gồm quầy thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động. Sân bay tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định A-CDM, vận hành thu phí không dừng tại các làn ra vào và tăng cường hệ thống chỉ dẫn, phát thanh tự động.

Cả hai sân bay đều khuyến nghị hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay và nhà ga khởi hành, chủ động đến sân bay sớm ít nhất 2 tiếng với chuyến nội địa, 3 tiếng với chuyến quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ trễ chuyến trong dịp cao điểm đầu năm.

