Khách qua Tân Sơn Nhất tăng gần 20% dịp Tết Dương lịch

TP HCMKỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay dài 4 ngày, lượng khách qua Tân Sơn Nhất dự báo tăng gần 20% so với cùng kỳ, cao điểm nhất 135.000 lượt mỗi ngày.

Theo Tân Sơn Nhất, trong giai đoạn từ ngày 1 đến 4/1, sân bay dự kiến khai thác bình quân 760 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch năm ngoái. Số hành khách qua sân bay trong các ngày này ước đạt khoảng 131.000 lượt mỗi ngày, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hai ngày cao điểm là 1 và 4/1, sân bay dự kiến phục vụ 786 chuyến bay mỗi ngày, với lượng khách khoảng 135.000 lượt/ngày. Nhu cầu đi lại tập trung chủ yếu trên các đường bay nội địa.

Khách làm thủ tục bay ở ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Giang Anh

Trước áp lực hành khách tăng cao, đại diện Tân Sơn Nhất cho biết việc phân bổ khai thác giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3 đã giúp giảm tải đáng kể so với các năm trước. Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã chuyển sang ga T3 - nhà ga có công suất thiết kế 20 triệu khách mỗi năm. Ga T1 hiện chỉ còn VietJet Air khai thác, qua đó giảm áp lực tại khu vực này.

Cùng với việc điều tiết luồng khai thác, sân bay đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ hành khách trong dịp cao điểm, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin chuyến bay để bố trí lực lượng phù hợp theo từng khung giờ.

Các quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành sẽ được khai thác linh hoạt theo tình hình thực tế tại từng nhà ga. Tân Sơn Nhất cũng tiếp tục triển khai ứng dụng định danh và nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục hàng không, nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách.

Tuy vậy, sân bay khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân để dự phòng các sự cố kỹ thuật có thể phát sinh; kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay, nhà ga khởi hành để tránh đi nhầm. Hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ bay ít nhất 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng với chuyến quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ trễ chuyến.

Trước đó, từ cuối tháng 4, ga T3 chính thức đi vào hoạt động đã giúp Tân Sơn Nhất giảm tải đáng kể. Trong các đợt cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách tăng cao nhưng hoạt động khai thác vẫn thông thoáng, không xảy ra tình trạng quá tải nghiêm trọng như những năm trước.

Giang Anh