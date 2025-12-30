Khách qua Tân Sơn Nhất tăng cao dịp Tết Dương lịch

TP HCMKỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay dài 4 ngày, lượng khách qua Tân Sơn Nhất dự báo tăng gần 20% so với cùng kỳ, cao điểm nhất 135.000 lượt mỗi ngày.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn từ ngày 1 đến 4/1, sân bay dự kiến khai thác 760 chuyến đi và đến mỗi ngày, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch năm ngoái. Bình quân mỗi ngày trong giai đoạn trên, khách qua sân bay đạt khoảng 131.000 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hai ngày 1 và 4/1 dự báo cao điểm nhất sẽ có 786 chuyến bay được khai thác với khoảng 135.000 lượt mỗi ngày. Phần lớn nhu cầu tập trung trên các đường bay nội địa.

Khách làm thủ tục bay ở ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Giang Anh

Lượng khách dự báo tăng cao, tuy nhiên phía sân bay cho biết việc phân bổ khai thác giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3 sẽ giúp giảm tải rất lớn so với trước. Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways đã chuyển sang ga T3 - công suất 20 triệu khách mỗi năm. Tại ga T1 chỉ còn VietJet Air khai thác nên đã giảm áp lực nhiều so với nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, sân bay cho biết các đơn vị đã phối hợp xây dựng phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, trong đó cập nhật thông tin chuyến bay để điều tiết, phân bổ lực lượng phù hợp trong những khung giờ cao điểm.

Các quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành cũng sẽ khai thác linh hoạt theo tình hình thực tế tại từng nhà ga. Tân Sơn Nhất cũng đã triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục, giúp rút ngắn thời gian và thuận lợi cho khách.

Tuy vậy, phía sân bay khuyến cáo hành khách cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân để dự phòng các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra. Khách cũng cần lưu ý kiểm tra để tránh đi nhầm nhà ga và chủ động đến sớm trước giờ bay ít nhất 2 tiếng với chuyến nội địa, 3 tiếng với chuyến quốc tế để tránh nguy cơ trễ giờ.

Trước đó, từ cuối tháng 4 năm nay, ga T3 đi vào hoạt động đã giúp giảm tải rất lớn cho Tân Sơn Nhất. Trong cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách qua sân bay tăng cao nhưng vẫn thông thoáng, không quá tải như nhiều năm trước.

Giang Anh