Khách phát hiện lưỡi câu lẫn trong món ăn tại nhà hàng Michelin

Trung QuốcLưỡi câu được thực khách phát hiện trong món "cá đuôi xanh hấp củ cải muối" tại nhà hàng Yu Waitan, Thượng Hải.

Tối ngày 3/1, trong khi dùng bữa tại nhà hàng Yu Waitan (chi nhánh Xintiandi, Thượng Hải), một vị khách bất ngờ kéo ra một chiếc lưỡi câu còn nguyên, kèm theo dây câu dài, khiến nhiều người trong bàn e sợ.

Chiếc móc câu trong món ăn được thực khách phát hiện hôm 3/1. Ảnh: Shanghai News Radio

Lưỡi câu nằm trong món cá đuôi xanh hấp củ cải muối có giá 898 tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) được nhà hàng giới thiệu như món đặc trưng theo mùa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà hàng đã thừa nhận sai sót, đồng thời miễn phí toàn bộ hóa đơn trị giá hơn 6.000 tệ (hơn 22 triệu đồng) cho bàn ăn của vị khách này và gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

Đại diện nhà hàng cho biết họ cảm thấy "rất bất ngờ" trước sự cố trên và đang tiến hành điều tra nội bộ. Theo giải thích ban đầu, khả năng lưỡi câu còn sót lại là do cá được đánh bắt tự nhiên, trong quá trình sơ chế không phát hiện được, đặc biệt cá có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, lời giải thích này khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, bởi nhà hàng quảng bá món ăn được chế biến từ cá tươi có trọng lượng khá lớn.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và tranh luận của dư luận về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm tại các nhà hàng cao cấp, đặc biệt là những cơ sở từng được gắn sao Michelin.

Các chứng nhận sao Michelin được treo bên ngoài nhà hàng Yu Waitan. Ảnh: Shanghai News Radio

Chi nhánh Yu Waitan tại Xintiandi khai trương vào đầu năm 2023, nằm tại số 338 đường Hoàng Bì Nam, quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Dù mới đi vào hoạt động, nhà hàng đã gây dựng danh tiếng khi lần đầu được trao một sao Michelin vào năm 2021. Đến 15/12/2022, Yu Waitan tiếp tục được vinh danh với 1 sao Michelin, trở thành nhà hàng ẩm thực Phúc Kiến cao cấp đầu tiên tại Trung Quốc đạt thành tích này trong ba năm liên tiếp kể từ khi Michelin hiện diện tại thị trường Trung Quốc. Dưới sự điều hành của bếp trưởng Trần Chí Bình, nhà hàng ghi dấu ấn với phong cách ẩm thực kết hợp giữa truyền thống Phúc Kiến và hơi thở Thượng Hải hiện đại, được giới sành ăn đánh giá cao.

Tuấn Anh (Theo jfdaily, toutiao)